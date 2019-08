Memorable goleada de River a Racing

River Plate dio anoche una clase de fútbol y goleó a Racing Club, por 6 a 1, con tres tantos en tres minutos en el primer tiempo y otros tres en siete en el complemento, por la tercera fecha de la Superliga.

Augusto Solari (3 minutos primer tiempo) abrió el marcador para el conjunto local. Pero el elenco 'millonario' revirtió el resultado adverso con las anotaciones de Rafael Santos Borré (35’ primer tiempo y 36’ primer tiempo), Matías Suárez (37’ primer tiempo), Ignacio Fernández de penal (18’ segundo tiempo), Nicolás De la Cruz (22’ ST) e Ignacio Scocco (25’ segundo tiempo).

El árbitro Patricio Loustau, expulsó a Leonardo Sigali (4 minutos del complemento) con roja directa, por una fuerte falta al cordobés Suárez.

Apenas comenzado el partido, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se puso en ventaja, cuando Alexis Soto le robó en la izquierda del ataque la pelota a Gonzalo Montiel y envió un centro bajo que dejó pasar Lisandro López para la entrada en soledad de Solari, que definió al segundo palo de Franco Armani.

Más allá de la desventaja inicial, el equipo de Marcelo Gallardo jugó con determinación, se reordenó, presionó y tuvo velocidad en los pases. El conjunto visitante apuró por derecha con Ignacio Fernández.

Racing defendió en bloque, apurado más allá de la ventaja, y respondió con un cabezazo de Nicolás Reniero, apenas por encima del travesaño.

Y en una ráfaga de tres minutos, el campeón de la última Copa Libertadores dio vuelta el marcador: Borré recibió una gran habilitación de Enzo Pérez y batió a Arias. Luego el propio colombiano recibió un buen pase de Suárez que dejó sin chance al arquero nacionalizado chileno y definió con el arco vacío. Sesenta segundos más tarde, el citado Suárez amplió con un tiro cruzado.

Racing entró en zona de desconcierto y no reaccionó. River justificaba la superioridad demostrada en la primera mitad.

En el inicio del complemento, Racing se quedó con 10 jugadores por una descalificadora falta de Sigali a Suárez.

A esa altura, al partido ya le sobraba el desarrollo, porque los conducidos por el DT Gallardo jugaban a voluntad.

En otra ráfaga y en ese desconcierto local, Iván Pillud tomó de la camiseta a Fernández dentro del área y el propio Nacho transformó el penal en gol, con un zurdazo cruzado a media altura.

No paró River, y el ingresado Scocco (no jugaba oficialmente desde marzo pasado ante Independiente), recibió un centro desde la derecha de De la Cruz y con un cabezazo superó al guardavallas de la “Academia”.

Racing no recibía seis goles desde la decimoctava fecha del Clausura '96, cuando perdió ante Gimnasia en el Bosque, por 6 a 0.