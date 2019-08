Minoristas contuvieron aumentos de alimentos ya exhibidos para poder ayudar a sus vecinos

La devaluación del peso frente al dólar, provocó que los precios de los alimentos se incrementen en los comercios y que en algunos casos limiten la compra o no exhiban los valores de los mismos. El pan y la carne sufrieron subas de hasta un 25% en algunos negocios, mientras que en los demás alimentos de la canasta básica familiar el porcentaje varió según el local.

Frente a este panorama, en un recorrido que realizó El Litoral en algunos barrios de la ciudad, los vendedores comentaron que si hubo subas fueron mínimas ya que el consumo es cada vez más bajo. Además, relataron que a muchos clientes los conocen y saben que les cuesta comprar la mercadería ya que los sueldos no suben a la par de los precios de los bienes y servicios.

Varias de las personas consultadas por este diario, coincidieron en que prefieren mantener el costo de los productos que ya estaban exhibidos en góndolas antes de la corrida cambiaria o, aumentar muy poco para mantener el número de clientes y no tener que cerrar las puertas. La crisis económica se sintió en algunos de estos negocios donde, en uno de ellos, contaron que de 14 personas que trabajaban en el lugar años atrás, hoy sólo lo hacen 4.

“Aumentamos pero muy poco, el pollo mantuve el precio pero sí subió el pan rallado que de $190 la bolsa de 5 kilos pasó a costar $240. Los primeros días de la semana la gente no salió a comprar. Tratamos de mantener el precio, el pollo a nosotros nos costó a principio de la semana 40% más pero luego bajó 10%. Vivimos en un país donde los políticos están tirando tiros al aire, no se sabe qué hacer y el más perjudicado es el vecino”, contó Alejandro quien tiene una pollería y también vende lácteos en el barrio Santa Rosa.

En un maxi kiosco por General Paz y Chacabuco, indicaron que hubo un 15% de aumento en la mayoría de los productos. También, el mismo porcentaje notaron en Lácteos Payé del barrio San Pablo.

“No remarqué nada, mantengo el precio de la leche La Lechera a $280 los 800 gramos mientras que nos pidieron que remarcáramos un 15%. Sabemos que en un hipermercado y en las farmacias ésta leche cuesta más de $300. Mientras pueda mantener o subir costos mínimos lo voy a hacer”, contó Bety del barrio Santa Teresita.

En este sentido dijo que “sabemos que a los vecinos no les está alcanzando la plata, en este negocio vienen personas que conocemos que trabajan, hay una cliente que es empleada doméstica, que antes me compraba un kilo de pan o 4 prepizzas cuando ahora sólo lleva la mitad. No son planeros como muchos dicen, son gente que trabaja, que al igual que nosotros se levanta temprano y vuelve tarde a la casa luego de una larga jornada de trabajo. No somos de ningún partido político, somos argentinos”, remarcó.

A la vez, agregó que “la semana próxima ya nos avisaron que la manteca de 100 gramos por ejemplo costará $51 y lo pondré a $60, tengo una ganancia de menos de $10 pero necesito vender para no cerrar el negocio y para que mis vecinos compren barato”.

“Estoy manteniendo el precio, lo único que subimos es el costo de la carne de un 25%. La leche, La Lechera, tenemos todavía a $270 cuando los grandes negocios ya subieron el precio. Tengo que mantener el precio o no vendo, por leche estoy ganando hoy 0,57 centavos. Vendemos todo muy barato, el fideo marca Favorita a $35 y el tirabuzón a $55”, contó a este diario Roberto de un negocio ubicado en Chacabuco casi General Paz.

En este marco, relató que “debemos seguir vendiendo o cerramos el negocio, antes teníamos 14 empleados y ahora sólo somos 4, todos de la familia”. “Trabajamos desde las 6 hasta las 23, somos gente que trabaja y no nos sentimos representados por los sindicatos”, opinó.

En este negocio, “se compra la Sprite a $120 y se vende a $140”. “La venta de la carne es lo que nos mantiene porque más allá de que hemos aumentado, está más barato que en otros negocios”, expresó y agregó que “creo que es todo un verso esta medida y no pertenezco a ningún partido, estoy del lado de los trabajadores”.

En una verdulería por Cazadores Correntinos, contaron que “sólo subió lo que es de importación”. “El cajón de morrón compramos a $1.300 y la bolsa de cebolla a $750 en el mercado, subió un $15 por mercadería”, dijo Diana a este diario.

“Los aumentos se marcaron según las nuevas listas que nos dieron y varía, no todo aumentó. A principio de la semana se sintió un cambio en la demanda, la gente estaba enojada, ahora entran muchos a mirar precios”, dijo Lorenzo del supermercado Toto.

Cabe recordar que en una consulta que realizó El Litoral días atrás, personas de diversos barrios de la ciudad y que pertenecen a la clase media, coincidieron en que “se vive el día a día” y que no hay muchas estrategias que ya no hayan llevado adelante para llegar a fin de mes. De todos modos, aseguraron que siguen buscando precios, recorriendo negocios y comparando los costos en unos y otros.