El tipo de cambio, entre aliento a exportadores y controles de precios

Refuerzo de los controles de precios y de abastecimiento, anuncios de actualización salarial, son algunas de las medidas que se impulsan desde el Gobierno provincial para contrarrestar los efectos de la corrida cambiaria. También, señalan que el tipo de cambio podría abrir posibilidades para sectores exportadores en la provincia.

“Aún no hay una medida cuantificable de los efectos del nuevo tipo de cambio, lo que existen son presunciones en las que se deben evaluar varias aristas. Una suba del dólar puede ser una ventana de oportunidades para sectores que están exportando”, indicó a El Litoral el ministro de Industria de Corrientes, Raúl Schiavi.

Hubo una política fuerte del Gobierno provincial en alentar estos sectores. Incluso, meses atrás, el gobernador Gustavo Valdés realizó un misión comercial a China para buscar abrir nuevos mercados. Carne y madera, integraban la lista de cadenas productivas de la provincia con mayores posibilidades de lograr una comercialización con el gigante asiático.

Sin embargo, una corrida cambiaria puede generar impactos en los componentes del sistema de algunos sectores que utilicen insumos valuados en dólares, que pueden partir desde el combustible, el cual está congelado por el momento por 90 días, hasta productos importados específicos. Esto podría generar modificaciones en los márgenes de rentabilidad de algún sector, aun en el exportador.

El ministro de Industria, por su parte, si bien evaluó que puede ser una ventana de oportunidades, no necesariamente es conveniente que el tipo de cambio se realice de manera abrupta, tal como sucedió hace una semana, ya que estos deben ir de la mano de una política general, básicamente, de un “proceso de acompañamiento”.

No obstante, señaló a este diario que “hay medidas que pueden servir para aguantar el chubasco que, con el cambio del precio del peso, muchas veces puede causar inflación”. Esto, en referencia a los anuncios que realizó el Gobierno nacional respecto de la reducción al 0% del IVA en una serie de productos de la canasta alimentaria, como así, al congelamiento de los precios de las naftas.

El funcionario explicó que las acciones gubernamentales apuntan, principalmente, a “cuidar el bolsillo de los argentinos y de los correntinos”. Por ello, se reforzaron los controles de precios en la provincia. Además, pidió “al sector retail de Corrientes el correlato de las medidas de reducción del IVA”.

Luego de conocerse los efectos de la devaluación de la moneda nacional, en la provincia monitorearon si hubo casos de desabastecimiento tanto de alimentos como combustibles. “No tuvimos desabastecimiento, salvo algún caso puntual”, señaló el ministro sobre los recorridos realizados la semana pasada.

En relación con las remarcaciones, confió que una vez extendida la implementación de la reducción del IVA en productos de la canasta alimentaria, se retraerán los precios. “Hay casos de subas preventivas y otros que no lo pueden evitar porque les cambian la lista de precios. Esta lógica es por la reposición de stock”, indicó Schiavi. Sin embargo, evaluó que se deberán implementar medidas de freno de subas en función de los anuncios nacionales. Otra de las decisiones de la Casa Rosada fue frenar por 90 días los aumentos en los combustibles, lo que debería contribuir a no replicar en una automática suba de precios en otros productos.

Desde el Ministerio de Industria informaron que al corto plazo avanzarían con la ampliación del equipo de control de precios que se desempeñan bajo la órbita de Defensa del Consumidor y de Comercio. Los controles cuentan como antecedentes la instrumentación de Precios Cuidados y Precios Esenciales. Esta red, además, se ampliará al interior.

Según explicó Schiavi, hace un año y medio vienen trabajando en la apertura de defensorías en varias localidades, entre ellas, Bella Vista, Empedrado, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Ituzaingó. Estas áreas se sumarían, de acuerdo con lo previsto, a los monitoreos del cumplimiento de los anuncios que se emitieron desde la Casa Rosada.

Contención provincial

Schiavi, además, manifestó que estas medidas se complementan con las acciones de contención del Gobierno provincial, entre ellos, el anuncio de mejora salarial para estatales. El jueves, el área de Hacienda de la Provincia anunció aumentos para los empleados públicos. Se trató de revisiones de subas ya anunciadas y del adelanto de un mes de otras. Llegó tanto a los sueldos como a los adicionales.

La primera medida anunciada por el Gobierno provincial fue el aumento del plus remunerativo de $1.300 a $2.500 en septiembre, y a $2.900 en octubre. En tanto que el adicional de $5.800 se irá a $6.100 y a $6.500 en los mismos tramos. La Asignación Universal por Hijo, actualmente de $2.500, subirá $500 en septiembre y otros $500 en octubre, por lo que llegaría a $3.500 en dos meses. En el caso de los hijos con discapacidad, pasará de $4.500 a $5.500.

No en todas las provincias se pudieron tomar medidas de contención. En Santa Cruz y Chubut, por ejemplo, informaron que peligra el pago de haberes debido a los efectos de la devaluación.