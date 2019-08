Tiendas abrieron el domingo por el Día del Niño, con pocas ventas y balance regular

La zona del microcentro ayer tuvo un paisaje urbano diferente al de un clásico domingo, dado que al menos siete negocios decidieron subir las persianas con el objetivo de conquistar a aquellos clientes que contra reloj salieron en busca de un obsequio por el Día del Niño.

En el marco de un recorrido, los comerciantes expresaron a El Litoral que durante la mañana las ventas fueron escasas y, a modo de balance, señalaron que las compras en general fueron regulares.

“Tuvimos muy poco movimiento de gente (ayer), pero igual se concretaron varias ventas realizadas por clientes que salieron a última hora a buscar un regalo. En general, este año vendimos la misma cantidad en unidades. El nivel de compras fue muy bueno, especialmente durante las dos primeras semanas. Sin embargo, después de las Paso, se sintió una caída en el consumo”, expresó a El Litoral Marcelo, encargado de una de las jugueterías consultadas.

Asimismo, el resto de los mercantiles coincidió en afirmar que la corrida cambiaria, sumada a la consecuente devaluación, impactó de manera negativa en el sector por varios motivos: el consumo fue bueno, pero no superó las expectativas iniciales, las compras se centraron en los regalos más económicos; por ende, el volumen final de ganancias fue menor.

Al respecto, desde otra juguetería, Natalia comentó: “Tuvimos más ventas que el año pasado, pero por la diferencia inflacionaria estimamos que el margen de ganancia es similar”.

La mayoría de las jugueterías mantuvo sus precios, con el fin de morigerar el impacto de la inflación y sostener el consumo, además mantuvieron activas las promociones. Sin embargo, pese a todas las estrategias aplicadas, no llegaron a cumplir con las expectativas de venta. En este sentido, Marcos, desde un polirubro, indicó: “El mes de agosto comenzó con muy buenas ventas, por eso creíamos que habría una recuperación financiera en la previa del Día del Niño, pero no ocurrió como pensábamos. Por la situación económica, finalmente no hubo un gran repunte”.

Mientras tanto, desde un bazar, Andrea afirmó: “Nosotros vendimos bien, pero no como otros años, sólo el sábado por la noche recibimos a muchísimos clientes. El negocio se llenó de familias”.

Elegidos

Desde las jugueterías destacaron que el ticket promedio de compra rondó entre los $400 y $1.200, aunque en varias tiendas buscaban regalos que superaban los $3.000. En todos los casos, el consumo se enfocó en los productos más económicos. “Vienen, preguntan precios, y si les conviene, se llevan el producto”, destacó Natalia.

Entre la amplia variedad de juguetes, los más solicitados fueron los muñecos de Toy Story. De hecho, algunos negocios se quedaron sin stock. “Los de Toy Story se vendió muchísimo por la película. Todos los juguetes que aparecen en la televisión son populares, este año también lo fueron las Cry Baby y LOL”, señaló Rosana dueña de una juguetería.

Los regalos tecnológicos también son muy populares; sin embargo, por sus costos más elevados no tuvieron una demanda masiva. “Vendimos varias consolas de videojuegos y algunos celulares, pero lo más buscado son los juguetes”, señaló Rocío, de una casa de productos electrónicos.

Por otra parte, si bien los comerciantes del rubro infantil mantuvieron sus precios la semana pasada, por las expectativas de ventas en el Día del Niño, algunos bazares ayer “actualizaron” los importes y las jugueterías se preparan para remarcar los productos internacionales.