Despedida a Lossada, el docente que fundó una escuela y fue el orfebre de los bastones gubernamentales

Jorge Abel Lossada trascendió las fronteras de Mercedes al ser reconocido como el orfebre que confeccionaba los bastones para los gobernadores correntinos. Ayer, la noticia de su desaparición física, generó un profundo pesar en aquellos que alguna vez compartieron momentos con él. Según indicaron en Tu Mercedes, sería velado en la sala de Bollini Hermanos.

En una entrevista publicada por El Litoral en el 2012, Lossada contó que sus primeros pasos laborales los dio como docente. Una profesión que ejerció por 18 años.

Su presencia en las aulas no pasó desapercibida, inclusive, recordó que en la década del 60 fundó una escuela en el paraje Rincón de Yaguarí. “Y le pusieron mi nombre a la biblioteca”, contó orgulloso en aquella oportunidad. En tanto, al ser consultado cómo pasó de ser docente a orfebre, contó que “el traspaso fue gradual. Estaba de director en una escuela y pedí me asignen a la nocturna para tener tiempo durante el día”.

Luego, avanzó un poco más. Logró una licencia sin goce de haberes hasta que, finalmente, renunció.

Después, también contó que el primer bastón que le encomendaron para un gobernador fue para Ricardo Leconte, “y de ahí en más me encomendaron todos hasta la fecha”, sostuvo.