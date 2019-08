Niegan excarcelación a la hija del ex intendente Juancho Faraone

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Agustina Faraone Sigel, integrante de la Gendarmería Nacional, contra el fallo que confirmó su detención.

En la causa se investiga la actuación de una asociación ilícita integrada por más de 40 personas, incluyendo a funcionarios públicos provinciales -ex intendente y ex viceintendente de Itatí, que se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz- y miembros de las fuerzas de seguridad nacionales (PFA, GNA y PNA), que traía estupefacientes desde Paraguay por vía fluvial, para luego ingresarlos a través de la localidad de Itatí y distribuirlos por distintas provincias del país, en algunos casos sirviéndose de menores de edad.

El 28 de junio de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires resolvió no hacer lugar a la excarcelación de Agustina Faraone Sigel. Faraone se encuentra con prisión domiciliaria desde el 19 de octubre de 2018. Por la misma causa permanece detenido su padre, Juan Manuel Faraone.