En un año el umbral de pobreza aumentó 58% y el salario mínimo sólo cubría el 39%

En julio para no ser pobre una familia tipo necesitó casi 32 mil pesos, según datos del Indec. En sólo un año el umbral de pobreza aumentó 58,6 por ciento y se prevé que para diciembre, sea aún mayor en todo el país. El Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual entrará en debate en los próximos días, hasta el pasado mes, sólo cubría el 39 por ciento de lo que dos adultos y dos niños requieren para vivir.

Corrientes fue el aglomerado urbano con mayores indicadores de pobreza, medido desde una perspectiva monetaria por el Indec. Las variaciones en la canasta básica, lógicamente, tiene un impacto en las familias de la región. Esta semana el organismo nacional dio a conocer el umbral de pobreza de julio que se ubica en casi 32 mil pesos, específicamente, en 31.934,44 pesos.

Si se compara con julio de 2018, este indicador aumentó 58,6 por ciento en sólo un año. Entonces, una familia tipo, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, requería 20.134,07 pesos para suplir sus necesidades básicas.

En tanto, en enero de 2019, necesitaba 26.442,92 pesos para no ser pobre. Es decir que en siete meses, el umbral aumentó 20 por ciento. La inflación, en tanto, acumula un 26 por ciento en la región.

Si se tiene en cuenta la línea indigencia, esta se posicionó en 12.773,78 pesos para una familia tipo. En julio del año pasado fue de 8.118,57 pesos. Esto representa un incremento interanual del 57,3 por ciento. Y en sólo siete meses, del 20,7 por ciento.

Sin embargo, posdevaluación, estimaciones privadas calculan que el encarecimiento de la canasta básica será aún mayor. Algunas previsiones marcan que a nivel país la pobreza podría trepar al 37 por ciento en diciembre, con una inflación interanual superior al 50 por ciento.

Convocar al Consejo del Salario fue una de las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri (aunque estaba previsto que se realice luego de las Paso). Allí se debatirá el Salario Mínimo Vital y Móvil (Smvn) que contempla a trabajadores que no cuentan con convenio y a los empleados de la economía informal, primordialmente, que en el aglomerado urbano Corrientes, representa un poco más de un tercio de los empleados, según los últimas datos difundidos por el Indec.

El umbral de pobreza de los hogares sería un tema de discusión en el Consejo del Salario. En julio, el mínimo, de 12.500 pesos, únicamente cubría el 39 por ciento del valor de la canasta básica para una familia tipo, medida por el Indec. Es la brecha más baja desde abril de 2016. Entonces, el Smvm alcanzaba el equivalente al 53 por ciento de la canasta básica.

El umbral fue creciendo exponencialmente desde el segundo trimestre de 2018, en coincidencia con la primera corrida cambiaria. Julio fue un pico máximo y se calcula que la brecha continuará luego de la última devaluación.

Uno de los objetivos del Consejo es que el salario mínimo por lo menos alcance un 50 por ciento de cobertura del umbral de pobreza para una familia tipo, si se tiene en cuenta, como hipótesis, que podría ser cubierto con el ingreso de los cónyuges. Esta cobertura comenzó a diluirse en junio de 2018, cuando el umbral se posicionó en 20 mil pesos y el mínimo vital y móvil en 9.500 pesos.