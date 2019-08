Concejo en sintonía electoral, con sesiones light y abundancia de comunicaciones

En los turnos electorales el Concejo Deliberante no escapa de una aminoración de las actividades parlamentarias. En un mes hubo tres sesiones, una sin expedientes de ordenanzas y abundancia de iniciativas de comunicación, que consisten en informar al Ejecutivo sobre tareas que este debe cumplir.

La última sesión duró apenas 15 minutos. No se trataron proyectos de ordenanza, no se presentó ninguno por parte de los ediles y se aprobó una treintena de comunicaciones para que el Ejecutivo atienda con obras y tareas a diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los platos fuertes del mes se dio en la sesión del 15 de agosto, cuando los concejales capitalinos aprobaron dos ordenanzas que plantean modificaciones al Código de Planeamiento Urbano de la ciudad. Una de ellas fue la incorporación de los Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiamiento Urbano. En segundo lugar, se avanzó con la creación de distritos centrales y sus normas urbanísticas.

Estas iniciativas fueron promovidas por el Departamento Ejecutivo municipal, y forman parte de un paquete que incluye, además, la creación del Fondo de Desarrollo Social y la modificación del Código Fiscal vigente, aprobado por la Ordenanza Nº 6.525, referente a la Contribución por Derecho de Edificabilidad, un proyecto que esperaba un guiño desde la primera mitad del año.

En dicha sesión, el Ejecutivo presentó cuatro proyectos de ordenanza. Una sobre la creación de Ciudad de Diseño; otra sobre la modificación de la comisión del Código de Redes Urbanas. Una tercera sobre la modificación de la Comisión del Código de Edificación y una cuarta de creación de los distritos administrativos de Santa Catalina.

El defensor de los Vecinos, Agustín Payes, incorporó al temario parlamentario, la propuesta que permite a los propietarios estacionar frente a su garaje; como así el Reglamento de organización, financiamiento y funcionamiento de la Defensoría de los Vecinos.

En cuanto a las propuestas de los concejales en dicha sesión, sólo el peronista Ataliva Laprovitta presentó proyectos de ordenanza. Uno de creación del sistema de información de subsidios al sistema de transporte de la ciudad de Corrientes. Otro, una modificación del reglamento del transporte urbano de pasajeros.

En la semana previa a las elecciones Primarias no hubo sesión. Situación prácticamente habitual en años electorales en algunos parlamentos.

En la sesión del 1 de agosto, tras el regreso de los ediles del receso invernal, se aprobaron tres proyectos de ordenanza que se destacaron en el temario. Estos fueron la creación del puesto de inspección bromatológica, la instalación de cestos en las paradas de colectivo y el retiro de todas las cabinas de teléfonos públicos ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a las propuestas remitidas por los concejales, tres fueron del renovador Germán Braillard Poccard, entre ellas, la creación de Plazas de Bolsillo; uno de Laprovitta, sobre la incorporación al sistema urbano de transporte de pasajeros, el servicio aeroportuario de transporte. Otro de Fabián Nieves (CC-ARI), de modificación del reglamento de transporte de productos alimenticios.

En agosto del año pasado, el Concejo Deliberante sesionó en cinco oportunidades. Cuatro fueron ordinarias y una itinerante. En 2017, en pleno año electoral, en agosto se realizaron las cuatro sesiones correspondientes al mes.

En agosto de 2018 los concejales presentaron 12 proyectos de ordenanza, frente a siete de 2019 en igual mes. Si bien los procesos sociales pueden considerarse singulares como para realizar comparaciones cuantitativas, cabe señalar que en ese mes del año pasado intervinieron en la producción legislativa una gran variedad de signos partidarios.