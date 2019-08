“Jugar el torneo Interligas es un lindo desafío”, dijo José Saiz

Regatas Corrientes se apresta a participar del torneo Interligas, que agrupa a equipos de la Liga Nacional y su similar brasileña, y que tendrá al club del parque Mitre como sede de uno de los cuadrangulares del certamen, entre el 6 y el 8 de septiembre.

El equipo que dirige Lucas Victoriano finalizó la primera semana de pretemporada con la mirada puesta en el torneo internacional, el Súper 20, y lo que será su decimosexta temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquet.

Con respecto a lo que se viene en poco tiempo, el Interligas, el pivot Javier Saiz, expresó que “es un lindo desafío, cambiar lo que uno está habituado. Estamos acostumbrados a pretemporadas largas, con partidos amistosos antes de arrancar y ahora tener un cuadrangular oficial, lo cambia un poco”.

El cordobés transmitió también sus sensaciones de la primera semana de prácticas. “Estamos muy bien, con el plantel casi completo. Estamos conociendo a los jugadores nuevos, nos reencontramos con los viejos. Fue un arranque intenso, pero contento por afrontar esta nueva temporada”.

“Todavía los objetivos del equipo no fueron planteados, calculo que lo haremos cuando el plantel esté completo, pero en Regatas siempre hay que ser protagonistas”, dijo el jugador con respecto a las aspiraciones colectivas del equipo.

Saiz agregó que “el objetivo individual es más o menos la idea de siempre, seguir progresando individualmente, y que ese progreso ayude al equipo a crecer y a ganar partidos”.

Sexta temporada

El jugador de 25 años vestirá, por sexto año consecutivo, los colores regatenses, ya que llegó a Corrientes con 19 años, proveniente del club Hindú de Córdoba. Poco a poco fue creciendo su rendimiento y se fue afianzando en el “parque” y ganándose un lugar.

“Ni siquiera sé si me imaginaba una proyección en la Liga, en esa época vine para probar esto del mundo del básquet, y me terminé adaptando bien. Me siento prácticamente un correntino más, la ciudad y el club me han adoptado también, así que contento por continuar por tanto tiempo, ya que es sinónimo del apoyo que tengo por parte de la institución y de los dirigentes”, contó con entusiasmo el cordobés.

La selección nacional

En pocos días dará inicio el Mundial en China, que tendrá a la selección argentina peleando frente a las potencias. Saiz formó parte del proceso de clasificación a la competencia, pero no fue convocado para la cita mundialista. “Me hubiese gustado mucho estar, pero no me encuentro por encima de la decisión del técnico y él consideró que no era parte del equipo, así que tengo que aceptarlo. Tengo que ver qué puedo mejorar para volver a estar o qué otra cosa tengo que hacer para volver a ser imprescindible para el entrenador”, aceptó.

Sin embargo, un compañero suyo de Regatas, Tayavek Gallizzi, dirá presente en China. El cordobés admitió: “Sigo mucho en contacto con él, deseándole lo mejor y siguiendo todos los partidos. Además, es Argentina, y todos somos Argentina, por lo que vamos a alentar siempre”, concluyó Saiz.