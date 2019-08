Upcn rechaza el acuerdo alcanzado por la mesa paritaria municipal

Desde Upcn, seccional Corrientes, emitieron un comunicado que critica duramente el acuerdo alcanzado en el ámbito de la mesa paritaria municipal.

Expresaron que están en total desacuerdo con el plus extraordinario de $700 por tres meses, que recibirán los trabajadores, por considerarlo “inadmisible e insuficiente” para paliar la realidad socioeconómica que sobrelleva cada familia municipal.

“La propuesta de un plus de $3.500 que fue presentado por nuestra seccional, al parecer no tuvo consenso positivo de parte del Ejecutivo municipal”, sostienen, además de plantear que “propone sólo monedas que no compensan ni siquiera lo propuesto a nivel nacional por parte de la presidencia, de dar un plus de $2.000 a cada trabajador en relación de dependencia.

Anticiparon además que pondrán atención a cómo se resuelven los pases a contrato y planta permanente, “que se cumplan con los concursos necesarios respecto del personal a revestir dicha situación, se contemple la antigüedad de los mismos, y sus antecedentes, para no caer en un simple acomodo (...)”, señalaron.

Por su parte, los representantes de la Aoem se volverán a reunir esta semana con los funcionarios municipales para avanzar en las definiciones vinculadas a los pases.