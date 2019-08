Familias desalojadas de La Tosquera aguardan reubicación

Un grupo de personas que fueron desalojadas de un predio en La Tosquera siguen esperando respuestas oficiales para poder asentarse en un nuevo lugar. Se trata de 11 familias que debieron abandonar sus casas y que por el momento no cuentan con un lugar donde vivir.

Aunque en los últimos días mantuvieron algunas reuniones con funcionarios de diferentes áreas, lo cierto es que, a tres semanas del desalojo, aún no cuentan con una solución. Iniciaron varias gestiones y desde Derechos Humanos se comprometieron a buscar una alternativa a través de Desarrollo Humano.

En diálogo con El Litoral, una de las personas comentó que “todavía no sabemos nada, nosotros pedimos que nos autoricen algún lugar donde poder vivir porque perdimos nuestras casas”.

De esta manera, esperan que en el transcurso de esta semana puedan tener novedades al respecto y hallar una solución que les permita también continuar con su trabajo.

Es que varios de los desalojados lograban mantenerse económicamente a través de sus huertas domiciliarias y también con la cría de algunos animales. Así, con la venta o el consumo propio de estos productos lograban subsistir.

El predio desalojado pertenece al Municipio capitalino, pero al parecer está normado por un fideicomiso. Es que la zona de La Tosquera limita con el predio Santa Catalina, donde se ejecutan y se planifican obras de infraestructura como la construcción de viviendas y de un parque industrial. Las 11 familias esperan, entonces, ante la imposibilidad de volver a sus casas, una alternativa que les permita tener un lugar donde vivir y donde desarrollar sus actividades, ya que actualmente se encuentran habitando casas de familiares en condiciones de hacinamiento.

En tanto, desde varias organizaciones barriales que acompañan el reclamo de estas personas, insisten también con la necesidad de acciones por parte del Estado para lograr contener a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sufriendo el déficit habitacional.

Es así que, tras lo ocurrido en La Tosquera, volvieron a presentar un pedido para que se aplique el banco de tierras, una ordenanza municipal que se encuentra aprobada pero falta instrumentar. A partir de esta herramienta, estiman que podrían darse algunas soluciones de tierra a los que viven actualmente en asentamientos irregulares o bien para casos donde varias familias habitan una sola vivienda.