Se cumplió la primera cita del Provincial

Durante el fin de semana, se puso en marcha una nueva edición del Torneo Provincial de Clubes de Primera División organizado por la Federación de Básquetbol de la provincia de Corrientes.

Se disputaron partidos en Esquina y Goya, mientras que los capitalinos de Colón tuvieron libre la primera jornada.

Barraca de Paso de los Libres triunfó en su visita a Goya, al imponerse sobre Amad por 81 a 74.

Los demás duelos fueron triunfos locales, ya que El Porvenir de Esquina doblegó a Foot Ball, de la misma ciudad, por 78 a 61. En tanto que Sportiva Esquinense se impuso en casa sobre Juventus por un marcador final de 82 a 63.

El próximo fin de semana se disputará la segunda fecha, que contempla los siguientes juegos: Barraca de Paso de los Libres vs. Sportiva Esquinense; Juventus vs. El Porvenir; Foot Ball vs. Colón. Tendrá jornada de descanso Amad de Goya.

Al cabo de la primera fecha, lideran el torneo Sportiva Esquinense, El Porvenir y Barraca de Paso de los Libres con 2 puntos y un récord 1-0; en tanto que Amad, Foot Ball y Juventus suman 1 unidad (0-1 su marca); y Colón aún no tuvo acción.