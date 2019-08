Subió la fiebre del mercado y la Rosada culpó a Fernández

El dólar subió un 2,54%, retrocedió la bolsa porteña, se desplomaron los bonos argentinos en el mercado internacional y el riesgo país superó los 2.000 puntos, en una escala que no se conocía hace por lo menos 10 años. Inmediatamente el Gobierno se lo adjudicó al final de la etapa de “moderación” que -aseguran- había mostrado Alberto Fernández tras las Paso y que debutó con sus declaraciones sobre las políticas económicas, el FMI y la crisis argentina.

“Una declaración de Alberto Fernández le costó al país USD 300 millones”, dijo ayer a la tarde el ministro de la Producción, Dante Sica, a lo que se sumaron fuertes definiciones del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, en contra de Cristina Fernández de Kirchner.

En el Gobierno interpretaron la reacción del Frente de Todos, luego de la reunión que mantuvo Alberto Fernández con los enviados del FMI, como una advertencia al Ejecutivo, que -a pesar del resultado de las Paso- no se resigna de cara a la elección general de octubre.

“Se terminó una etapa, la de la moderación. La dinamitaron”, se lamentaron en la Casa Rosada. En el oficialismo creen que el mensaje de la fuerza más votada en las primarias provocó el temor de los mercados y prefirieron no poner paños fríos. Por eso, Miguel Angel Pichetto disparó con munición gruesa.

“La visión de Cristina (Kirchner) es muy clara: ninguna colaboración con el Gobierno ni ningún diálogo. Si todo se puede incendiar más, mucho mejor para su proceso electoral”, sentenció en diálogo con radio Mitre.

A la misma hora, Mauricio Macri repasaba en su despacho una jornada oscura para la economía, signada por la suba del riesgo país, el dólar y la caída de los bonos argentinos en el exterior. Tenía una reunión agendada con María Eugenia Vidal y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para volver a revisar el reclamo postergado por la actualización del Fondo del Conurbano. La coyuntura finalmente se comió todo. La gobernadora estuvo 2 horas y media en la Rosada y a la mesa se sumaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular del Central, Guido Sandleris, que autorizó la venta de USD 362 millones para evitar una devaluación mayor.

Y tras esas decisiones, trascendió que el Presidente no descarta nuevas medidas paliativas, pero habrá que esperar que baje el dólar.