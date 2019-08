Valdés: “No podemos decirle no al presidente más federal de la historia”

En un encendido discurso, el gobernador Gustavo Valdés defendió la gestión de Mauricio Macri y aseguró que “es el presidente más federal de la historia del país”.

En el acto que se realizó en las Mil Viviendas, la barriada más populosa de la ciudad, el mandatario trazó un paralelismo con respecto al reparto de coparticipación entre las provincias. “Durante mucho tiempo hablábamos de federalismo, pero cuando llegaba el momento de resolver los problemas de fondo, nunca llegaban las soluciones, los gobernadores teníamos que deambular por Buenos Aires para conseguirlas”.

“Hoy las provincias reciben el 43% de coparticipación, en contraste con el 27% que destinaba la gestión anterior”, recordó.

“Actualmente, cada provincia recibe lo que le corresponde más allá de su signo partidario. Antes, sin aplausos no te daban la plata”, agregó.

“Entonces, cómo le vamos a decir que no al presidente que volvió a darle a la Argentina el federalismo, ese es Mauricio Macri, por eso tenemos que acompañarlo con el voto, porque es el mandatario más federal de los últimos tiempos”, sostuvo Valdés.

Por otro lado, agregó: “Los verdaderos cambios se dan con obras, que es lo que está haciendo esta gestión. Como también apoyando al sector privado, para tener empresas fuertes que generen trabajo que es lo que verdaderamente da dignidad a los pueblos”.

La modernización del sistema educativo, la libertad de expresión, la Justicia independiente y la eliminación del populismo fueron otras cuestiones que Valdés destacó. “El populismo es generador de ricos, no protector de pobres, necesitamos una Argentina igualitaria”, dijo.

El pago de las regalías de las represas Yacyretá y Salto Grande también no pasó inadvertido: “Nos pagaban muy poco, pero no nos callamos, discutimos y hoy por primera vez recibimos las regalías, que permitirán autovías, rutas, puertos, entre otras obras”.

Valdés agradeció a Macri por las múltiples visitas a Corrientes, asegurando que “la gestión anterior no vino nunca, cuando nos inundábamos no nos ayudaban, como si algunos tuvieran más derechos por pensar de otra forma”.

Instó a los dirigentes provinciales y municipales a “acompañar este cambio, a trabajar sintiendo la camiseta de la democracia y el federalismo”.

“Este domingo 11 vamos a dar el primer paso, vamos a hacer que Mauricio Macri vuelva a tener los votos necesarios para seguir con esta gestión”, concluyó.