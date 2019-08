Colectivos: habrá retención de servicio el miércoles 7 si no cumplen con los pagos

Tras la presentación del proceso preventivo de crisis, el análisis de las cifras, las impugnaciones por parte de la UTA seccional Corrientes y el acuerdo del pago desdoblado del aguinaldo, un nuevo capítulo se avizora en el servicio de transporte público de pasajeros, ya que el gremio local anunció una retención de servicio a partir del 7 de agosto y por tiempo indeterminado en caso de que no se cumpla con el pago de un 20% de incremento del sueldo sobre los haberes del 2019 y de $16.000 como suma extraordinaria.

En medio de la presentación de un proceso preventivo de crisis que hicieron las empresas y las impugnaciones por parte de la UTA sede Corrientes, la situación del servicio público de transporte local se agravó, ya que en las primeras horas de ayer el secretario general del gremio, Omar Correa, informó que “si el martes no se abona el sueldo con el 20% de aumento más los 16 mil pesos no remunerativos, haremos un paro de colectivos de cuatro horas a la mañana y cuatro a la tarde”.

Mientras que en cuanto a la modalidad y horarios de la retención dijo que “a la mañana será de 10 a 14 y durante la tarde, de 18 a 22. Pero en las asambleas analizaremos las horas que se harán en los días siguientes”.

Ante este panorama, los trabajadores ratificaron a El Litoral que “si no pagan el miércoles 7 de agosto haremos retención de servicio de cuatro horas durante la mañana y de cuatro más durante la tarde noche”. Además, aclararon que estas medidas de fuerza no implican un paro total, sino que es una retención del servicio con presencia de ellos en las empresas.

Mientras que en relación al servicio interprovincial Chaco-Corrientes informaron que “hasta el momento no definimos sobre esta prestación, pero no descartamos que se aplique la misma modalidad, ya que en la mayoría de las provincias donde no se está cumpliendo con el pago de estas mejoras, se llevarán adelante medidas de fuerza por tiempo indeterminado”.

Comunicado

En este contexto, promediando las 23 de ayer, la Unión Tranviarios Automotor seccional Corrientes informó a través de un comunicado su adhesión a la medida dispuesta por el Consejo Directivo Nacional, notificándose al sector empresarial y al sector ministerial que de no cumplirse con el pago íntegro del incremento otorgado ($16.000 como suma extraordinaria y un 20% de incremento del sueldo, sobre los haberes de enero de este año), se hará efectiva inmediatamente la retención de tareas ante dicho incumplimiento el día 7 de agosto y días subsiguiente del corriente mes y año, hasta que se haga efectivo el pago y la entrega del recibo de lo reclamado. Por lo cual se harán retenciones de servicio que irán definiendo en asambleas la modalidad y horarios. En la misiva, además, piden disculpas a los usuarios apelando a su comprensión ante la difícil situación que atraviesa el sector.