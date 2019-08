En San Roque denunciaron a un falso médico que antes habría atendido en otras poblaciones

El director del Hospital de San Roque, Alejandro Amarilla, contó que hace unas dos semanas se presentó una persona que dijo llamarse Germán Ayala y ser médico. Y si bien, llegó con una recomendación de otra profesional, en el nosocomio le solicitaron que entregara la documentación que acreditara que era un profesional de la salud.

“Como pasaban los días y no traía los papeles, sumado a que la colega nos advirtió que podría tratarse de una persona que no estudió Medicina, se le volvió a exigir los papeles”, comentó Amarilla en diálogo con El Litoral.

Ante la insistencia para que acreditara sus estudios, Ayala dejó de concurrir al hospital “y nosotros, a principios de esta semana, presentamos una denuncia tanto en el Ministerio de Salud como en la Policía para alertar sobre la situación. Considerando además que presuntamente ya estuvo en otras poblaciones”, agregó el director del hospital. Tras lo cual aclaró que “acá en San Roque él sólo estuvo -los días que vino- como practicante. Es decir, que estaba bajo la supervisión de un profesional. Nunca estuvo de guardia ni atendiendo en consultorios externos”.

Con respecto a qué habría sucedido con el joven que dijo ser médico, Amarilla indicó que “desapareció, luego de que se realizaron las denuncias para alertar de la situación y evitar que pueda intentar ejercer en otro lugar, no tuvimos ninguna noticia de él”.