“No voy a festejar”, dijo la anestesista de Pérez Volpin

La anestesióloga Nélida Puente, que afrontó el juicio por la muerte por mala praxis de la periodista Débora Pérez Volpin, después del veredicto aseguró ayer: “No voy a festejar mi absolución.”

Nélida Inés Puente, quien terminó el juicio con declaración de inocencia, se recluyó en una casa de fin de semana en el Sur de Buenos Aires, según reportaron medios metropolitanos.

El veredicto dictado a última hora del viernes por el juez Javier Anzoátegui, titular del Tribunal Oral y Correccional número 8 de la Capital Federal, terminó con el endoscopista condenado.

“No voy a festejar mi absolución, porque es sobre el dolor de una familia”, transmitió ayer la anestesióloga, a través de su abogado, quien agregó que Puente, “ya más estable anímicamente”, vive el veredicto como una “reivindicación personal”.

Y considera que seguirá siendo contratada por clínicas pese a que en el futuro sus nuevos pacientes “posiblemente reconozcan su nombre”.

Una inhabilitación, “más allá de una eventual condena”, era lo que más preocupaba a Puente, según dijo su abogado a la prensa metropolitana, “porque a una mujer de 63 años le impedirían hacer algo para lo que se preparó toda la vida”.

La anestesióloga se puso a disposición de la investigación desde el mismo día de la muerte de Pérez Volpin.

No así el endoscopista. “Fue la primera en declarar. No tuvo ningún tipo de prevención al hacerlo porque fuimos con la verdad. A tal punto que lo que volcamos en el alegato final es lo que exactamente habían dicho los médicos forenses. que son los auxiliares naturales de la Justicia”, insistió el abogado, Eduardo Gerome.

Según Gerome, la estrategia de su defensa no era "ensuciar al otro para salvarme". Por eso, al escuchar que el endoscopista no mencionó el problema del aparato y juró por sus hijos que no sabía por qué había muerto Débora, "apenas hubo oportunidad se amplió la declaración con esta mención”.

Ocultarlo, dice, “sí hubiese sido ir en contra de la verdad”.

Según el letrado, la anestesista “entiende a la familia de Débora”.

“No le parece mal que crean que su absolución fue injusta”, sostuvo el profesional en los medios.

Puente, al igual que los querellantes, cree que el Sanatorio de La Trinidad puso obstáculos en la Justicia, “o al menos su declaración no fue nada lúcida en el juicio”. Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista, pedirá que se investigue a la clínica por encubrimiento.