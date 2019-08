Colectivos: la retención de servicio podría complicar el tránsito céntrico

Con el plazo de negociación vencido, correspondiente a la presentación del procedimiento preventivo de crisis que pidieron las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, y dado que la UTA local anunció una retención de servicio por tiempo indeterminado desde el miércoles si no se cumple con el pago de 20 % de incremento y de 16.000 pesos, El Litoral pudo saber que la modalidad local implicaría que las unidades se concentren en el puerto local y zonas aledañas, lo que podría acarrear grandes complicaciones de tránsito. Además, la retención al ser progresiva consistiría en que el jueves, por 9 horas, no circularán las unidades en la ciudad.

Mientras que se desconoce si el servicio interprovincial Chaco-Corrientes -que se sumó a la acción nacional del 18 y 19 de julio- llevará adelante esta medida nacional, dado que en ambas provincias el servicio será reducido.

Medida de fuerza

La retención del servicio de transporte urbano de pasajeros se implementará a partir del miércoles en todas aquellas provincias en las cuales el sector empresarial no abone mañana el 20% de incremento del sueldo sobre los haberes de enero de este año y el pago de una suma extraordinaria de $16.000, como es el caso de Corrientes, donde la UTA ya emitió un comunicado sobre la situación reinante y la resolución de comenzar con la medida de fuerza en caso del incumplimiento de lo acordado a nivel nacional.

Y si bien en la misiva no se detalló la franja horaria, el secretario general de la UTA local, Omar Correa, en diálogo con la prensa informó que la medida se realizará de 10 a 14 y durante la tarde, de 18 a 22, aunque también advirtió que dada la situación se declaran en asamblea permanente, por lo que estos horarios podrían modificarse.

Pero en lo que respecta a la retención que llevarán adelante los choferes durante los horarios establecidos, El Litoral consultó a varias fuentes no oficiales y pudo saber que el servicio se iniciará normalmente a las 5 de la mañana. Luego, promediando las 10, los coches se presentarán en sus cabeceras (puntos de línea) y permanecerán en el lugar hasta las 14. A esa hora retomarán el servicio hasta las 18, cuando nuevamente las unidades no circularán hasta las 22.

Y ante esta situación El Litoral pudo saber que, dado que la mayoría de las líneas tienen su cabecera en el puerto local y que el predio sólo tiene capacidad para unos 30 coches, las unidades que no puedan estacionar en el mismo se ubicarán en zonas aledañas. Esto significa que muchas unidades estacionarán sobre la calle La Rioja, Salta, Buenos Aires y costanera, como así también Quintana y hasta 25 de Mayo.

Otra de las cuestiones a considerar es que el servicio se restablecería a las 22, por lo que el mismo sería casi nulo, ya que muchas unidades no podrían realizar un recorrido completo. Así, se podría considerar que desde las 18 los usuarios deberán recurrir a otro tipo de transporte para poder trasladarse.

Otra de las cuestiones a considerar en este contexto es que la medida será por tiempo indeterminado. En cada provincia se determinará libremente la modalidad de la retención. El Litoral pudo saber que la misma se iría incrementando progresivamente, por lo que ya se ha consensuado que el jueves los colectivos dejarán de circular 9 horas en total y no 8 como el día anterior, ya que se agregará media hora a cada franja horaria. Aunque cabe tener presente que los trabajadores se han declarado en asamblea permanente, por lo que estas modalidades pueden ir modificándose con el correr las horas.

Participación

En cuanto a la legalidad de las acciones que llevaría adelante el sindicato local si se incumple con los pagos, se debe considerar que hoy vence el plazo legal de negociación en lo que respecta al procedimiento preventivo de crisis presentado por las empresas e impugnado por la UTA, posibilitando al sindicato a sumarse a las medidas de fuerza convocadas por la entidad gremial nacional.

Cabe recordar que los trabajadores no pudieron sumarse a la convocatoria nacional del 18 y 19 de julio, dada la presentación empresarial que habilitó la excepción del derecho a huelga. Mientras que el servicio interprovincial Chaco-Corrientes no funcionó, por lo que se cuestionó la legalidad de la misma, aunque según advirtieron algunos trabajadores, la decisión fue adoptada por seguridad de los pasajeros y dado que en el Chaco no había servicio urbano.

Finalmente, vale señalar que en los últimos días, usuarios de la provincia del Chaco (donde también se llevará adelante la medida) solicitaron que las unidades circulen sin cobrar el pasaje. En tanto, el secretario general de UTA nacional, Roberto Fernández, informó que en San Luis y en Formosa se solucionó el conflicto, sumándose a la Ciudad Autónoma de Buenos Airs y la Provincia de Buenos Aires donde la escala nacional se cumple.