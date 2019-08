Elecciones: a pesar de la gratuidad, los colectivos no circularían desde las 00 del domingo si se profundiza el conflicto salarial

La UTA seccional Corrientes, definirá hoy si desde mañana comienzan a implementar la retención de servicio como consecuencia de la falta de pago de la escala salarial nacional que debe concretarse hoy, pero ya anticiparon que en caso de no obtener respuesta la medida crecerá progresivamente y el domingo no circularán las unidades desde las 00.

Hoy es el día clave para que las tres empresas que prestan el servicio de transporte abonen los haberes con el 20% de incremento y $16.000 como pago extraordinario a los trabajadores y evitar en consecuencia la retención anunciada por la UTA y que se iniciará desde mañana de 10 a 14 y durante la tarde, de 18 a 22, franja horaria que se extendería con el correr de los días.

Y en este contexto, El Litoral dialogó con los trabajadores y pudo saber que se mantienen en asamblea permanente y que la medida de fuerza se mantiene en caso de no percibir hoy sus haberes de acuerdo a la escala nacional.

“Si no tenemos respuesta, la retención crecerá con el correr de los días y el domingo desde las 00 las unidades no circularán en la ciudad”, indicaron.

En cuanto a la declaración de ilegalidad de la medida por el proceso preventivo de crisis y la notificación de competencia de la subsecretaría de Trabajo que ellos impugnaron comentaron que “los plazos están vencidos y nosotros no hemos recibido notificación alguna”.

Además vale recordar que la medida también conllevará caos de tránsito en el centro, dado que la mayoría de los coches durante la retención se congregarán en el puerto local, que sólo tiene capacidad para 30 unidades, por lo que las calles aledañas se verán afectadas con el aparcamiento de las unidades.