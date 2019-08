Avanzan en la construcción de un espacio de memoria en el RI9

Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes fueron recibidos por la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Delfina Veiravé, para avanzar en la construcción de espacios de memoria en el Ex Regimiento de Infantería (RI) N° 9 de Corrientes.

La directiva recibió a miembros de la comisión con el objetivo de trazar líneas de trabajo conjunto entre la universidad y el organismo. Según destacaron desde la casa de estudios, la reunión “se dio como un paso fuerte para avanzar en la colaboración de la Unne en la construcción de espacios de memoria, verdad y justicia, en este caso”, en un espacio que “funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar”.

“Hace dos años que distintas organizaciones de derechos humanos nos constituimos para crear un espacio de memoria en el ex Regimiento N° 9. Desde entonces venimos realizando entrevistas y reuniones”, contó Marisa Sanaura, miembro de la comisión. La mujer también aseveró que “teníamos pendiente este compromiso institucional porque nos parece interesante que la universidad sea parte de la construcción de los espacios de memoria”.

De acuerdo a lo comunicado, participaron de la reunión, además de la rectora, la secretaria Legal y Técnica de la Unne, Mónica Anís y un grupo de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, encabezados por Sanauria, e integrado por ex presos y familiares de detenidos durante la última dictadura militar, que forman parte del organismo.