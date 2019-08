Cardozo afirmó que elaboran protocolo de interrupción legal de embarazos

Luego del fallo de la jueza de Paso de los Libres que otorgó una guarda provisoria prenatal del bebé de la joven que fue violada por su padrastro, el diario de tirada nacional Clarín entrevistó al ministro de salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, y entre sus declaraciones, que generaron aún más polémica, indicó que la provincia se encuentra trabajando en un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, aunque no aclaró si existe una fecha estipulada para su presentación o detalles que podría contener el mismo.

Entre los argumentos del ministro ante la falta del procedimiento, expresó que Corrientes “es una provincia particular, es una provincia ‘pro vida’”, y que en los casos similares -de embarazos por casos de violación- “nos basamos en el Código Penal, por eso queda en manos de la Justicia”.

Cabe recordar que desde el 2012 la Corte Suprema estableció que las provincias deben contar con un protocolo; al respecto, Cardozo indicó a Clarín que “la provincia no se adhirió al protocolo nacional de ILE ni tiene uno propio porque es ‘pro vida’ y por eso esperamos que los jueces dictaminen. Tuvimos algunos casos en los que se tuvo que hacer ILE y fueron por orden judicial”. Asimismo, Cardozo consideró adecuada la decisión de la jueza de Libres que, antes del nacimiento, resolvió que el bebé de la joven abusada fuera otorgado en guarda provisoria. Ante la consulta de si le parecía que la jueza actuó de manera adecuada, Cardozo respondió: “Sí, sí, muy bien estuvo la jueza”.