Grave lesión sufrió Pablo Hernández

Pablo Hernández, futbolista chileno de Independiente, sufrió el martes una grave lesión en la rodilla izquierda durante el partido que Independiente le ganó por 2 a 1 a Independiente del Valle de Ecuador, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, jugado en Avellaneda.

“Tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Será intervenido quirúrgicamente”, informó la institución “roja” en sus redes sociales.

Debido a la dolencia, el futbolista trasandino, que fue reemplazado por el volante Pablo Pérez en el entretiempo del partido, deberá ser operado y estará ausente de los campos de juego entre seis y ocho meses.

En tanto, el defensor Alan Franco, que el martes no ingresó en el choque ante los ecuatorianos, fue diagnosticado con un sutil edema en el sóleo de la pierna derecha, sin embargo los estudios médicos descartaron una lesión de mayor gravedad.

Independiente, que el martes jugará la revancha contra el equipo ecuatoriano, visitará a Estudiantes de La Plata el próximo lunes 19 de agosto, desde las 20, en el estadio Ciudad de La Plata, con árbitro a confirmar, en un encuentro válido por la tercera jornada de la Superliga Argentina de Fútbol.

Racing trabaja pensando en el choque con River

El plantel de Racing Club volvió a entrenarse ayer en el predio Tita Mattiussi ubicado en Sarandí, con el objetivo de continuar con la preparación de cara al clásico ante River Plate, por la tercera jornada de la Superliga Argentina. Los futbolistas “albicelestes” comenzaron con la tradicional entrada en calor con ejercicios de movilidad y de pelota en traslado con obstáculos.

Luego, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet dispuso un trabajo con cuadrados de recuperación de la pelota y un ejercicio de fútbol reducido hasta mitad de cancha con tres equipos distintos. El último trabajo consistió en un fútbol reducido hasta mitad de cancha de 10 contra 10.

El defensor Alejandro Donatti hizo tareas en un costado del campo para continuar con la recuperación de la distensión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Los mediocampistas Walter Montoya y Matías Zaracho también trabajaron de manera diferenciada en el estadio por sus respectivas molestias físicas.

Los tres futbolistas llegarían en correctas condiciones físicas para recibir al conjunto “millonario”.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy desde las 9, en el predio Tita Mattiussi, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Racing Club recibirá a River Plate el próximo sábado 17 de agosto desde las 20, en el Cilindro de Avellaneda y con árbitro a confirmar, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Superliga Argentina.

Colazo se ilusiona con

el presente de Central

El marcador volante de Rosario Central, Nicolás Colazo, afirmó que “ojalá tengamos un semestre como el de Tigre”, en referencia al equipo en el que jugaba la última temporada y, pese a que descendió de categoría, cumplió una muy buena campaña.

“Cuando un equipo juega bien tiene muchas más posibilidades de sumar puntos, más allá de que lo más importante sea el resultado y uno elige ganar como sea”, declaró.

“Pero en Tigre, si bien no alcanzamos el objetivo de salvarnos por el promedio, que es algo de los últimos tres años, hicimos un gran semestre y fuimos campeones de la Copa de la Superliga, ojalá que en Central podamos tener un semestre con ese nivel de juego”, indicó el jugador.

Consultado sobre su estado físico a raíz de que no hizo la pretemporada con Tigre, advirtió que “estoy bien, apto para jugar porque más allá de que no hice la pretemporada en un equipo, soy un profesional y seguí trabajando”.