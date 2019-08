Es el turno del correntino Layoy

El programa del atletismo en los Juegos Panamericanos Lima 2019 contempla hoy la prueba de salto en alto en la que estará presente el libreño Carlos Layoy. La competencia, con 16 participantes, dará inicio a las 18.50 en el estadio Villa Deportiva Nacional de la capital peruana.

El múltiple campeón argentino y actual iberoamericano apuesta a cumplir un buen rendimiento, pero sabe que la lucha por las medallas está algo distante. Layoy tiene su mejor registro en 2.25 metros. Deberá el menos repetir esa actuación si pretende tener aspiraciones de una medalla.

Dentro de los inscriptos para la prueba de hoy están dos atletas que hicieron podio en los Juegos Panamericano de Toronto 2015. El canadiense Mike Mason que fue plata con un salto de 2.31 metros, mientras que el representante de Bahamas Donald Thomas tuvo un registro de 2.28 metros para conseguir el bronce.

“Físicamente, llegó muy bien, aunque me hubiera gustado corregir algunas cuestiones técnicas para esta oportunidad”, comentó Layoy en contacto con El Litoral.

Como parte de su preparación, el atleta correntino estuvo entrenando y compitiendo en España. Mientras que previamente, durante el mes de mayo, tomó parte del Sudamericano que se disputó en el mismo estadio donde estará hoy. En esa oportunidad quedó cuarto con una marca de 2.10.

“No soy candidato a una medalla, pero me tengo mucha confianza. Si no logró subir al podio, quiero estar tranquilo por haber dejado todo”, agregó.