Jueza de Curuzú Cuatiá ordenó a una obra social que financie todos los gastos a un paciente en grave estado

“La titular del Juzgado Civil y Comercial, Menor, Familia y Contencioso Administrativo de Curuzú Cuatiá, Teresa del Niño Jesús Oria, ordenó a una obra social cubrir la totalidad de los gastos de un afiliado en estado grave por un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad grave bilateral, insuficiencia renal y hepática, sepsis a foco respiratorio y probable gripe A. La celeridad de la decisión se debió a la urgencia y la necesidad de preservar el derecho a la vida, destacaron desde el Poder Judicial.

Sobre esto precisaron que “el pasado 29 de julio, la conviviente interpuso una medida autosatisfactiva ante la negativa de Osecac de cubrir los gastos de internación y tratamiento en el Sanatorio San Roque SRL de un hombre en estado de extrema gravedad. La obra social basaba su decisión en que no tenía convenio con dicho centro de salud, ya que el mismo venció el 30 de junio y no se renovó”.

No obstante, la jueza “consideró que la falta de cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la obra social -la cual surgía de una falta de convenio entre la gerenciadora y los sanatorios entre los cuales se incluía al Sanatorio San Roque- aparecía manifiestamente arbitraria e ilegal”, indicaron.