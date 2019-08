La Dpec expondrá obras de una estación transformadora y un nuevo alimentador

El martes 13 de agosto la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) presentará en sociedad dos proyectos de obras que se ejecutan en la ciudad de Corrientes referidas a la Estación Transformadora (ET) “Litoral”, y al Alimentador Subterráneo que conectará a dicha ET con la ET Corrientes Este. La exposición se realizará a las 10 en el Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, ubicado sobre la calle La Rioja 1240.

Se tratará de la exposición de los dos proyectos y del estudio de impacto ambiental para ambas obras, además de un espacio para plantear preguntar, esclarecer dudas e interactuar con los actores participantes, así como analizar las problemáticas, beneficios, posibles riesgos y dificultades e impactos asociados con las etapas de formulación e implementación. La Dpec convoca a la comunidad correntina a participar del evento, con el propósito de socializar los alcances del proyecto con la población.