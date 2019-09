En Corrientes la concurrencia a las urnas creció en periodos de recambio

Mariana Blanco

mblanco@ellitoral.com.ar

Desde el regreso a la democracia, el electorado correntino concurrió a las urnas, mayoritariamente, en comicios presidenciales que generaron recambios de signo político. El pico máximo de convocatoria se pudo observar en 1989 cuando votó el 80,9 por ciento del padrón.

En la alquimia política y numérica que se requiere para que las cifras en las urnas sonrían a la fórmula presidencial del oficialismo y ésta pueda subirse a un escenario de balotaje, se incorpora como ingrediente una mayor concurrencia a las urnas. En el esquema más optimista de Juntos por el Cambio, deberá acercarse el 80 por ciento (o un poco más) del padrón electoral para achicar el 47 por ciento de Alberto Fernández, y cosechar votos de otras fuerzas, y, además, lograr que el candidato que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) alcanzó más sufragios, pierda algunos en la recta hacia octubre.

Con esta posibilidad como telón de fondo, desde el oficialismo se predica mayor concurrencia a los centros de votación para el próximo 27 de octubre. Corrientes, siempre logró mantener una participación superior al 70 por ciento del padrón en presidenciales. Si se tienen en cuenta las nueve elecciones de Presidente y Vice (sin contar las Paso), el promedio de convocatoria a los correntinos para la elección de cargos ejecutivos es de 76,1 por ciento del total de electores inscriptos, según un relevamiento de El Litoral.

Los mayores niveles de participación se observaron durante los periodos de recambio de signo político en la Casa Rosada. El pico máximo, desde el regreso del pueblo, de los ciudadanos, de la gente, o de los argentinos, a la democracia fue en 1989, cuando se acercó a los centros de votación el 80,9 por ciento del padrón electoral de la provincia. Entonces, el riojano y peronista Carlos Menem arribaba al poder como sucesor del radical Raúl Alfonsín.

En Corrientes la fórmula del Frente Justicialista de Unidad Popular había sido la más votada, obteniendo ocho bancas para el Colegio Electoral. Lo seguía en cantidad de sufragios el Pacto Autonomista-Liberal, que mantenía fuerte su tradición en la provincia desde los tiempos de “los notables”. Y, en tercer lugar, la UCR. Cada uno obtuvo cinco bancas, respectivamente.

Entonces existía un sistema de elección denominado de representación indirecta, ya que el Colegio Electoral se encargaba de votar por los candidatos. La institución se eliminó con la Reforma Constitucional de 1994, con varias posturas a favor y en contra. Para algunos investigadores de Derecho Constitucional, derivó en un debilitamiento del federalismo, para otros, la aparente erradicación del “elitismo”.

Cambiemos

Los segundos comicios presidenciales de mayor convocatoria fueron en 2015. Se acercó a votar el 79,5 por ciento de los correntinos habilitados para ejercer su derecho. En dicha ocasión coincidió, nuevamente, con un recambio político. El actual presidente Mauricio Macri, referente del PRO, quien a través de la alianza Cambiemos, logró alzarse con el triunfo, frente al candidato del peronismo y sus aliados, Daniel Scioli. El otrora gobernador de Buenos Aires se postulaba como sucesor de la ex presidenta Cristina Kirchner pero no pudo romper la llamada “maldición”.

Y sin embargo, al igual que lo hizo De la Rúa, el ex jefe de gobierno porteño logró virar la fuerza partidaria del país. En el Taragüí, el gobierno local, luego de un largo periodo (desde la ruptura de Arturo Colombi con el kirchnerismo durante el conflicto con el campo) volvió a alinearse con la Casa Rosada. Pero, en el territorio, en la provincia, el Frente para la Victoria se había alzado con la mayor cantidad de sufragios ese año.

La ganadora Cambiemos a nivel nacional había sido la segunda más votada en Corrientes. Macri se había alzado con la mayoría de los principales centros urbanos del país.

La Alianza

El tercer momento de mayor concurrencia de los sufragistas correntinos fue en 1999, cuando el radical Fernando de la Rúa accedió al poder, enfrentándose a la fórmula del justicialismo y sus socios, encabezada por Eduardo Duhalde, quien aspiraba suceder al riojano tras una fallida instalación de una re- reelección.

Nuevamente, en un periodo de reconfiguración del mapa político nacional de corte partidario, se sumaron más votantes. Participó el 77,9 por ciento del padrón electoral de Corrientes, por encima del promedio histórico. La Alianza ganó en la provincia. En segundo lugar se ubicó el peronismo, y en tercero, Acción por la República, que postuló a Domingo Cavallo para la Presidencia, según datos consultados por El Litoral, correspondientes a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

Democracia

En 1983 el 77,2 por ciento del padrón electoral de la provincia se acercó a las urnas. Fue un hecho histórico, ya que significaba el regreso del país a la democracia, luego de una de las dictaduras más sangrientas.

La elección fue un 30 de octubre. Una bocanada de aire para un nuevo periodo de un sistema con el cual “se come, se cura y se educa”. En la provincia estuvieron habilitados para votar 439.798. Concurrieron 339.799, según datos oficiales. Prácticamente, el equivalente a lo que hoy es la población de la ciudad de Corrientes.

El radical Raúl Alfonsín se erigió como el candidato con más votos para alcanzar la Presidencia, a través de sus electores colegiados. Luego, lo siguió el Pacto Autonomista- Liberal y, en tercer lugar su ubicó, Ítalo Luder por el Partido Justicialista.

Otras participaciones

Fundamental, la participación del electorado deja una marca en la revitalización de la democracia. En 2011, cuando Cristina Kirchner pasó a la historia como la primera mujer en ser reelecta presidenta y en primera vuelta, el 75,1 por ciento de los correntinos concurrieron a las urnas.

En 1995, en Corrientes participó el 74,5 por ciento del padrón electoral. Entonces, el riojano había sido reelecto. En 2003, concurrió a los cuartos oscuros el 73 por ciento del padrón. Un desconocido Néstor Kirchner accedía al poder, luego de un balotaje trunco. En la provincia, el santacruceño fue el segundo con más votos. En 2007, su esposa, la senadora Fernández había alcanzado la mayoría de sufragios en Corrientes, luego de Elisa Carrió de la Coalición Cívica. Se había acercado a votar, el 70,9 por ciento del padrón.