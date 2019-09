Diputado denunció un violento ataque

El diputado provincial por el partido Justicialista, Alberto Yardín, denunció que dos sujetos en motos atacaron a pedradas y rompieron los vidrios de su camioneta, en un hecho ocurrido en la ciudad de Paso de los Libres.

“De corazón espero que esto no venga del ámbito de la política”, opinó y agregó que desconocidos atacaron la camioneta que se encontraba estacionada a metros de su vivienda.

Contó que alrededor de la 1 de la mañana escuchó la alarma de su camioneta (que permanecía estacionada a metros de su casa) y cuando salió se encontró con que habían roto por completo la luneta del vehículo.

“Un vecino me dijo que había una motocicleta con dos ocupantes, hicieron tiempo, arrojaron una baldosa contra el vidrio y se escaparon”, señaló ante Radio Sudamericana.

El diputado provincial y candidato a concejal por Paso de los Libres detalló que ya radicó la denuncia policial y aseguró “la Policía buscará si quedaron registrados por las cámaras de seguridad”.

Al ser consultado por un posible “ajuste de cuentas” en relación a la política, Yardín manifestó “me considero una persona muy dialoguista, espero que sea un hecho aislado y que no se repita a futuro”.

En otro orden de cosas añadió que “las dos personas no se detuvieron, por lo que se descarta que hayan tenido la intención de robar. Cuando mi vecino salió alcanzó a verlos dándose a la fuga”.

Opinó además ante Lt 7 que “esto está en manos de la Policía ya que hay cámaras de seguridad. Espero que esto no venga de la política. Siempre fui una persona dialoguista y lo hice hasta último momento para tratar de cerrar un acuerdo local”, dijo en relación a las internas de su partido por la conformación de las listas, destacó.