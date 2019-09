Décima fecha del Femenino

La décima fecha, última de la fase de grupos del Torneo de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol, comenzará a jugarse hoy en cancha de Libertad. Además, se programó un encuentro pendiente de la segunda jornada.

La programación, que se extenderá hasta el domingo, servirá para determinar los equipos que clasificarán a la copa de oro y la copa de plata.

Hasta el momento, en el grupo de privilegio ya están las chicas de Mandiyú, Sportivo y Curupay A por la zona A, las de Libertad por la B y las de Villa Raquel en el grupo C.

El programa de partidos para hoy es el siguiente: a las 20: Popular B vs. Sacachispas; a las 21: Dr. Montaña vs. Lipton B (Femenino, completan el juego pendiente de la segunda fecha) y a las 22: Robinson vs. Deportivo Empedrado.