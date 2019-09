Crearon impresora 3D que regenera la piel del quemado, pero requiere financiamiento

Un equipo de investigadores argentinos desarrolló una impresora 3D capaz de componer la membrana cutánea de cada persona con sus mismas células y que promueve la regeneración de la piel, útil sobre todo para aquellos pacientes que hayan sufrido lesiones graves. Esta innovación científica fue presentada en el XVII Congreso Argentino de Quemaduras que se realizó desde el miércoles hasta ayer en la provincia, con la participación de destacados expertos.

“Es un proyecto que lleva ocho años de desarrollo y ya está terminado. Consiste en hacer piel con las células del propio paciente, en el quirófano y con una máquina de impresión 3D diseñada exclusivamente para eso”, explicó a El Litoral uno de los directores del desarrollo de esta tecnología, Alberto Bolgiani, que además es jefe del Centro de Excelencia para la Asistencia de Quemaduras (Cepaq) del Hospital Alemán.

La investigación se encuentra actualmente en la fase preclínica (con testeos realizados en ratas y chanchos) y ha dado buenos resultados en las pruebas. De hecho, en lo que respecta a beneficios, el doctor Bolgiani enumeró: “Reduce el tiempo de recuperación de una persona, porque lo hace con sus propias células y no presenta rechazo de ningún tipo. Esto nos da 100% de efectividad, porque la lámina que se genera con la impresora 3D orienta a las células a la regeneración, ya que las demás células vienen solas desde abajo y se alinean”.

Proceso

La investigación surgió por iniciativa del doctor Alberto Bolgiani, que se inspiró en proyectos llevados a cabo en Alemania, y se puso en marcha junto con la doctora Elida Hermida, de la Universidad de San Martín. Ambos coordinan la beca de “Desarrollo de un kit quirúrgico para regeneración de piel” que durante los últimos años fue desarrollada con el apoyo de la Universidad de San Martín y el Conicet.

Pese a los avances en la investigación y el adelanto que representaría esta invención para la salud pública, el proyecto todavía no logró subir el escalón que conduce a la fase clínica, ya que en medio de la crisis económica se cortó el financiamiento.

Sobre este punto, el doctor Alberto Bolgiani comentó a este medio: “Hace seis meses que el proyecto está en pausa. Sucede que ahora, para realizar el estudio en seres humanos, necesitamos financiamiento y el Gobierno decidió cortarlo porque no hay dinero. Sabemos que esto es así. Desde que empezó el desastre económico no se renovaron los contratos de los empleados del Conicet y perdimos a cuatro miembro del equipo que estaban muy bien formados y tenían mucho talento”.

Concretamente, para terminar con el proyecto y poder llevarlo a cabo requieren 300 mil dólares, pero los investigadores no pierden el optimismo. “Sabemos que el país en este momento se encuentra en una situación muy difícil, pero somos duros, queremos seguir”, indicó el experto en quemaduras.

Impresora 3D

Los detalles de la impresora 3D, que en el quirófano puede crear piel con las células de la misma persona, fueron explicados por el doctor Alberto Bolgiani: “La característica está en la tinta. Por un lado, se saca las células del paciente con una navaja, y eso se pone en un dispositivo que separa la epidermis de la dermis, que son las dos capas de la piel. Al mismo tiempo se extrae sangre al paciente, eso se centrifuga y en ocho minutos se separan la célula y las plaquetas”.

La impresora tiene dos brazos con sus respectivas tintas elaboradas en el mismo quirófano: uno para la dermis y otro para la epidermis.

“La tinta para la dermis se imprime primero porque es una capa más profunda de la piel, y se realiza con una mezcla de colágeno, ácido hialurónico y quitosano. Los dos primeros componentes son propios de los humanos, y el quitosano se extrae de los crustáceos. Después, el otro brazo, va imprimiendo la epidermis, que tiene los mismos componentes pero se le agregan las células de la epidermis del paciente. Las cuatro estirpes celulares juntas se agregan y en 30 minutos se puede obtener una lámina con las características celulares del paciente”, enunció el especialista.

En todo momento, por un sistema con wifi, cualquier foto que se tome de una herida se puede reproducir en una computadora que cuenta con un programa que permite a la impresora trabajar exclusiva y automáticamente para esa lesión.

Sin dudas se trata de un avance significativo para la medicina y exclusivamente para una mejor recuperación de los pacientes con quemaduras, sin embargo, todavía se encuentra a la espera de financiamiento y la posterior aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).