Teglia ratificó a Huth en lugar de Alloco

La presencia de Ronald Huth en lugar de Fernando Alloco fue la única variante que probó ayer el DT Daniel Teglia en la práctica de fútbol que realizó Boca Unidos de cara a su segunda presentación en la presente temporada del Torneo Federal A que será mañana frente a Crucero del Norte.

Alloco fue titular el pasado martes cuando el Aurirrojo visitó a Chaco For Ever por la segunda fecha de la zona A, partido que finalizó empatado en 2 goles.

A los 28 minutos del primer tiempo, el defensor se retiró lesionado (desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha) y su lugar fue ocupado por Huth. Es decir que Teglia ratificará esa variante, la única para recibir al Colectivero mañana desde las 16.00.

Por lo tanto, los once titulares para jugar mañana serían: José Aquino; Rolando Ricardone, Ariel Morales, Huth y Leonardo Baroni; Brian Lluy, Martín Ojeda, Benítez, Martín Fabro y Gabriel Morales, y Cristian Núñez.

Durante el ensayo futbolístico, los titulares vencieron a los suplentes, donde jugó Ignacio Valsangiacomo, por 1 a 0 con gol convertido por “Pájaro” Benítez.

Por otra parte, Antonio Medina no trabajó a la par de sus compañeros por lo que una contractura en el aductor lo volverá a marginar del primer equipo, ya que la idea es no apurar los tiempos y ponerlo en cancha cuando esté bien físicamente.

Sobre la situación del delantero, Teglia comentó luego del cotejo del martes: “Ojalá llegue. Tomamos una decisión adecuada (de no incluirlo ante For Ever) porque era correr un riesgo muy grande. ‘Toni’ es un delantero muy importante, lo demostró contra Atlético Tucumán y hoy (por el martes) era un riesgo innecesario porque le molestaba un poco, y le vamos a dar el tiempo que necesite para que se recupere”.

La evolución de Medina no fue la esperada y por lo tanto su vuelta al primer equipo se demorará. En la misma situación se encuentra el volante Matías Espínola, mientras que Miguel Caneo realizó un trabajo diferenciado.

El plantel de Boca Unidos volverá a trabajar esta mañana y luego el cuerpo técnico dará a conocer la nómina de convocados para el cotejo del domingo desde las 16.00 contra Crucero Del Norte en Corrientes. Para la oportunidad fue designado como árbitro Federico Guaymas Tornero.