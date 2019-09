Confirman detención de un sospechoso por la violación del adolescente en Perugorría

Cuando parecía que estaba estancada la investigación de la violación del chico de 13 años en Perugorría, la Policía allanó un domicilio y aprehendió a un hombre de 50 años.

Fuentes policiales confirmaron que se concretó la aprehensión de un individuo que estaría bajo sospecha de ser el violador.

Según aseguran, los pesquisas llevaron a cabo un allanamiento el viernes a la tarde en una vivienda de la misma localidad de Perugorría, donde aprehendieron a un sujeto que estaría presuntamente vinculado al aberrante hecho que se investiga.

Tal como se informara en exclusiva desde El Litoral el día 19 de agosto, el jovencito de 13 años que vive en la zona rural fue atacado brutalmente por al menos una persona, que lo violó, provocándole heridas, y el menor terminó en un estado de shock del que todavía no ha logrado recuperarse del todo.

Desde la fuerza policial precisaron que la violación se produjo en un monte en la sección Chacras de la localidad, en una zona conocida como barrio La Tablita.

Los investigadores revelaron que ese día el niño fue a visitar a una mujer a la cual le dice abuela, y la encontró durmiendo.

Es por ello que salió otra vez del domicilio, pero a la hora regresó con signos de haber sido violado. Esto relató a los pesquisas la hija de esta señora a quien el chico llama abuela.

Los investigadores no salían de su asombro por lo ocurrido, ya que en ese paraje todos se conocen entre sí y la presencia de una persona extraña fácilmente sería reconocida.

Revelaron que la gran mayoría son parientes entre sí y que cada cosa que pasa es conocida por todos.

El niño fue llevado al hospital de Perugorría y posteriormente derivado al “Dr. Irastorza” de Curuzú Cuatiá, donde quedó bajo observación médica.

Los profesionales que tomaron contacto con el caso coincidieron en que se trató de un hecho con características únicas por los aspectos que rodearon al suceso, que involucró a una familia muy humilde.

El estado de shock en el que quedó el menor fue tal que retrasó incluso la realización de la indagatoria en Cámara Gesell.

Impacto

Quizás uno de los testimonios más impactantes de los profesionales que lo atendieron fue el de la doctora Paola Rodríguez, directora del hospital de Perugorría.

En declaraciones a la prensa, horas después del hecho relató que “estamos conmovidos por esta mala noticia. Tuve la responsabilidad de examinarlo y se comprobó que fue violado, por lo que lo derivamos al hospital de Curuzú Cuatiá”.

En ese sentido, contó que “cuando llegó hice un examen visual, porque en realidad lo derivé para que lo analice exhaustivamente el médico forense de la Policía de Corrientes, pero le pusimos calmantes porque el niño estaba muy dolorido y en shock”, expresó. La víctima tenía “las manitos con sangre”, agregó y reveló que el menor contó que “no pude disparar porque me tapó la boca”.