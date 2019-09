Remises: la tarifa de $54,50 se aplicará gradualmente desde hoy

Desde hoy entra en vigencia el nuevo costo de la tarifa mínima del servicio de remís, que se implementará gradualmente y será aplicada por 12 empresas, incorporándose las restantes las semanas siguientes hasta completar las 31 que realizan la prestación en la ciudad.

A pesar de que rige el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 566 del Poder Ejecutivo nacional, que estableció el congelamiento de los costos desde el 9 de agosto, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que, a partir de hoy, 12 de las 31 firmas aplicarán un incremento y la bajada de bandera pasará de $50 a $54,50.

En relación a esto, el referente del sector Juan Castillo dijo a El Litoral que “las (empresas) que comienzan a implementar este incremento son las que se sumaron en última instancia al incremento anterior” y agregó que “son varias cosas las que analizamos a la hora de que se comience a aplicar el nuevo costo. Consideramos las fechas desde las cuales implementaron los cambios tarifarios, la demanda que tienen y la cantidad de coches que conforman la firma”.

Mientras que en relación a la aplicación del nuevo precio en el resto de las firmas, Castillo señaló que “en dos semanas más todas las empresas de remís ya estarían aplicando el nuevo costo de la bajada de bandera”.

Por último, en cuanto a la afectación de la demanda por este incremento, el referente comentó que “la suba es menor al 10%, por lo que estimamos que la demanda, que recayó en los últimos tiempos, no sufrirá un alto impacto y nosotros recurrimos a esta medida porque ya es insostenible seguir prestando el servicio con el costo de $50”.

Taxis

En este contexto, vale señalar que desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a El Litoral que por el momento no incrementarán el costo de la bajada de bandera, ya que la misma fue actualizada en el mes de mayo, fecha en la cual pasó de $40 a $45.

En este marco, el sector sostiene que debido a que la mayoría de los choferes son propietarios de los coches que conducen y no pagan base el servicio, este no demanda tanto costo, como sí sucede con lo remiseros que deben abonar a fin de mes el pago del alquiler del coche y el precio de la base.

Ademas, cabe destacar que el sector todavía aguarda la habilitación de la Comuna de las nuevas paradas dentro del casco céntrico.