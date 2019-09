Por diez casos de sarampión, se refuerza el plan de vacunación de niños y adultos

Los brotes de sarampión registrados en Europa y replicados en Brasil repercutieron en el país, dado que hasta la fecha se confirmaron 10 casos (la mayoría de los cuales son importados).

En este escenario, desde Salud Pública indicaron que se reforzará la vacunación en niños (por el calendario nacional) y en adultos que no hayan recibido la dosis y deban viajar a zonas con circulación. Paralelamente, se activó un sistema de vigilancia epidemiológica para evitar la reintroducción de la enfermedad, pero destacan que la inmunización es la base de la prevención.

Así lo indicó la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla, que dijo a El Litoral: “Este año intensificamos la vacunación para controlar la situación en el país, pero el brote de Brasil sigue avanzando y puede ingresar a la Argentina. Lo más importante en estos casos es la vacunación”. Dicho esto, comentó que “se confirmaron 10 casos durante este año, la mayoría de ellos asociados a la importación o a turistas. Los últimos tres son de Buenos Aires, confirmados en dos bebés de once meses y un niño de 3 años que no estaba vacunado (aunque debería haberlo estado)”.

En este contexto, se estableció un plan de vacunación que integra tanto a los niños que se encuentran dentro del calendario, como a los adultos que no se colocaron las dosis y tengan que viajar a zonas donde esté presente el brote.

“La vacuna Triple Viral se coloca a niños de 12 meses a 4 años una dosis; y los mayores de cinco dos dosis. También, las personas nacidas después de 1965 deben revisar si fueron inmunizados, sobre todo si deben viajar”, precisó la doctora Bobadilla.

Para todos estos grupos etarios la inmunización es gratuita, y la dosis se encuentra disponible en cualquier vacunatorio de la provincia. Además, la próxima semana continuarán con el cronograma de vacunación escolar.

En ese sentido, la especialista remarcó la importancia de controlar los carnets de vacunación, de hecho la reintroducción del virus del sarampión en el mundo, es asociado a los movimientos antivacunas. Sin ir más lejos, Argentina había logrado eliminar la circulación del virus del sarampión gracias a la vacunación, y en Corrientes el último caso se registró en el 2000.