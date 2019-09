Remises: rige la mínima a $54,50 en una primera tanda de firmas

Como consecuencia del incremento de los costos de los derivados del combustible y el aumento del 30% de los precios de los repuestos del automotor, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que desde ayer ya rige la nueva tarifa mínima de $54,50, que fue aplicada por 12 de las 31 empresas que prestan el servicio en la ciudad.

“Las empresas se irán sumando gradualmente. Primero serán 12, luego 10 la semana siguiente y a fin de mes ya todas estarían aplicando el nuevo costo de la tarifa mínima”, dijo Juan Castillo, referente del sector.

Mientras que en relación a la posibilidad de afectación que los nuevos costos pueden tener en la demanda, expresó que “el incremento es menor al 10%, por lo que no vamos a tener consecuencias en este sentido”.

“La demanda de remises hace tiempo viene disminuyendo, ya que no es prioridad y sólo en caso de urgencia la gente sube a los coches”, resaltó.

Acerca de nuevas actualizaciones tarifarias durante el año en curso dijo que “no descartamos que nuevamente implementemos una suba tras el descongelamiento de precios de los combustibles, que sabemos que se van a disparar y no vamos a poder solventarlo con la tarifa actual”.

En tanto, vale señalar que desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a El Litoral que no subirán el precio de la bajada de bandera, ya que hasta el momento pueden soportar los costos porque ellos no pagan el alquiler de los coches, ya que la mayoría son propietarios y tampoco base, a diferencia de los remises.