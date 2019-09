Inundación: piden celeridad en los informes que el Municipio debe enviar para avanzar en el proceso de relocalización de unas 50 familias

Cuando se registran abundantes lluvias y desbordan los afluentes naturales, decenas de viviendas de San Roque se inundan. Para evitar que esto se siga repitiendo, la Provincia a través del Invico inició un plan de relocalización.

Con ese objetivo tiempo atrás adquirió un predio de siete hectáreas que contendrían unos 120 lotes. “En ese lugar quieren relocalizarnos y de acuerdo al relevamiento que hicimos nosotros, somos unas 50 familias las que estamos interesadas en mudarnos para no sufrir más las consecuencias de otra inundación”, contaron a El Litoral desde la localidad. Tras lo cual añadieron que “pero ahora está todo paralizado porque en abril el Invico le pidió informes al Municipio sobre esas tierras más precisamente sobre el acceso a los servicios básicos, y hasta ahora no habrían recibido respuestas”.

“Necesitamos que por favor envíen esos datos que les solicitaron para así seguir con las gestiones necesarias para reubicarnos. Hasta ahora fuimos pacientes, pero creemos que no podemos esperar a que tengamos otra inundación”.

Por ello, indicaron que de no recibir respuestas por parte de la administración municipal, “definiremos qué medidas adoptaremos”.