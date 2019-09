Bullrich cuestionó la liberación de Terán

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó el juicio abreviado y la liberación del ex intendente de Itatí, Natividad "Roger Terán". La funcionaria nacional utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la causa de Sapucay.

"¿Juicio abreviado al intendente de Itatí? ¿3 años de prisión para alguien que fue electo para ayudar a la gente y se convirtió en uno de los capos narco más grande del país?", arremetió Bullrich y sostuvo: "Ser narco y funcionario es fácil en la Argentina".

¿Juicio abreviado al intendente de Itatí? 3 años de prisión para alguien que fue electo para ayudar a la gente y se convirtió en uno de los capos narco más grande del país? No es justo. Por favor, señores Jueces, no lo firmen. Si no, ser narco y funcionario es fácil en Argentina.