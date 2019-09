Colombi cuestionó a referentes de ECO y reclamó un “timonazo” más allá de los resultados de octubre

“Son acomodaticios. Son socios en la ganancia pero no en la pérdida. Están peor que antes inclusive. Las cosas hay que decirlas de frente”, cuestionó el accionar de algunos dirigentes de Encuentro por Corrientes, uno de sus máximos exponentes, el ex gobernador Ricardo Colombi.

El presidente de la UCR Corrientes se manifestó crítico ante el trazado de campaña de algunos aliados. Y aunque no brindó nombres, les endilgó la falta de trabajo, por lo que señaló la necesidad de “barajar de nuevo” en el seno del espacio gobernante.

“No podemos seguir así. Si no estamos unidos será complejo seguir gobernando. Deja mucho que desear la actitud de dirigentes o presidentes de pseudopartidos, ya que algunos son sellos de goma”, aseveró el senador provincial a Radio Dos. No es la primera vez que el ex mandatario provincial se ofusca con sus socios y también con los propios. Durante las elecciones primarias consideró que no traccionaron lo suficiente en el territorio.

“Hay que barajar y dar de nuevo desde el 27 de octubre”, indicó Colombi. “Siempre lo dije: no quiero que nos pase lo que ya pasó, cuando hubo gente que se creyó dueña de los votos. No quiero que ECO pase por eso”, sostuvo. “Esto hay que hacerlo, totalmente independiente de los resultados del 27 de octubre. Si queremos seguir siendo gobierno hay que dar una vuelta de timón de manera urgente. Y para eso hay que tomar acciones, trabajar dentro de ECO y hacia afuera. Eso debe ser urgente para no pegarnos contra la pared”, expresó.