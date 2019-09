Boca Unidos empieza a definir el once para visitar a Unión de Sunchales

El cuerpo técnico de Boca Unidos buscará definir en los dos últimos entrenamientos que realizará entre hoy y mañana en esta capital la formación que presentará el domingo en Sunchales ante el líder Unión, por la cuarta fecha del torneo Federal A 2019/20.

El equipo aurirrojo viene de lograr sendos empates en el inicio del certamen en su visita a For Ever (2-2), y de local ante Crucero del Norte (0-0), teniendo en cuenta que en la primera fecha quedó libre.

Una baja obligada en el equipo que jugó ante el Colectivero es Cristian Núñez, quien fue expulsado. La duda es quien ocupará el lugar del goleador chaqueño, teniendo en cuenta que su reemplazante (puesto por puesto) es José Vizcarra.

En rueda de prensa posterior al juego frente a Crucero del Norte, el técnico Daniel Teglia prácticamente adelantó que para este compromiso volverá Antonio Medina, quien se recuperó de una contractura. La incógnita pasa por saber si “Toni” entrará por Núñez, o bien ocupará el lugar de otro compañero en el triángulo que forma el conductor por delante del referente de área.

También habrá que estar atentos a si el técnico no realiza alguna otra variante en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta las escasas situaciones de gol que tuvo en el partido como local, aunque se supone que en Sunchales tendrá más espacios para desplegar su juego.

Matías Espíndola y Fernando Allocco, quienes se recuperan de sendos desgarros, trotaron ayer alrededor del campo de juego; mientras que Miguel “Chino” Caneo y Diego Sánchez Paredes trabajaron a la par de sus compañeros del plantel que realizaron trabajos en el gimnasio y de fuerza.

Boca Unidos practicará esta tarde, lo volverá a hacer mañana, y en la noche del viernes la delegación partirá con destino a Sunchales.

Unión comenzó con buen pie el certamen. Es el puntero de la zona A con 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate, no habiendo todavía recibido goles en contra. En la última presentación igualo 0 a 0 con Douglas Haig de Pergamino.

El partido de Unión y Boca Unidos se jugará el domingo desde las 16 en la ciudad del interior santafesino, y será arbitrado por una terna santiagueña encabezada por el árbitro Francisco Martín Acosta.