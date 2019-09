Nena violada: allanaron un domicilio y descubrieron material de pornografía infantil

La investigación del caso de la nena de 2 años violada en Bella Vista, tuvo un vuelco inesperado cuando los pesquisas hallaron material de pornografía infantil en un domicilio que fuera allanado.

El juez ordenó la diligencia por “averiguación de ilícito”, ya que desde el domicilio en cuestión (en el barrio San Juan) habrían compartido material pornográfico de menores.

En el lugar se secuestraron elementos que tendrían acceso a la red de internet. Mediante IP se habría logrado tener datos precisos.

El sospechoso (que sería un mecánico) manifestó que compartía el servicio de internet con vecinos.

De acuerdo a las primeras versiones, no se halló material alguno pero el sistema CyberTipline sí detectó a la IP de su módem.

La CyberTipline del Ncmec (Nacional Center For Missing & Exploited Children) es el sistema centralizado con que cuenta la nación para denunciar la explotación infantil en línea.

Los proveedores de servicios electrónicos y el público en general pueden denunciar las sospechas de engaño en línea de los niños con fines sexuales, abuso sexual infantil extrafamiliar; pornografía infantil, turismo sexual infantil, tráfico sexual infantil, envío de materiales obscenos no solicitados a niños, nombres de dominio engañosos y palabras o imágenes digitales engañosas en internet.

La jueza sustituta en Bella Vista local ordenó el operativo en una investigación que lleva más de un año.

Aunque no se encontró nada en la casa, se secuestraron varios elementos informáticos para peritar.

En otro orden de cosas, precisaron que el personal del Ncmec revisa cada CyberTip (pista informada a la CyberTipline) y trabaja para encontrar una posible ubicación del incidente denunciado a fin de ponerla a disposición de la agencia de fuerzas del orden correspondiente para que se inicie una posible investigación. Además, usan la información de las denuncias recibidas por la CyberTipline para ayudar a moldear los mensajes de prevención y seguridad.