Goya: se abstuvo de declarar el hombre acusado de abusar de su sobrina

Se negó a declarar el hombre detenido por estar acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 12 años en la ciudad de Goya.

El imputado identificado como Dante Machuca, de 41 años, se presentó ayer a la mañana para comparecer en sede judicial. Estuvo junto al defensor oficial penal, doctor Fernando Bufill. Como no quiso declarar, fue informado de su situación penal y continuará detenido hasta tanto se resuelva su situación procesal.

En el llamado a indagatoria también estuvo presente el fiscal en turno, doctor Patricio Palisá.

Por el momento, el preventivo policial se carátula “Supuesto abuso sexual contra una menor”. El acusado seguirá alojado en una celda de la Comisaría Quinta, donde quedó detenido desde el sábado 13 de septiembre, luego de la denuncia correspondiente.

El sumario policial, una vez ingrese al Juzgado de Instrucción Nº 1, y con la presentación ante su señoría el imputado, podrá pedir que se le practique cámara Gesell a la víctima. El acusado quiere que el defensor oficial presente el pedido de excarcelación

Cabe recordar que el hecho saltó a la luz cuando sorprendieron al sujeto con el cierre del pantalón bajo y la nena en su regazo.

Este individuo -según afirmaron- luego de abusar de la niña, la amenazaba de muerte para que no contara nada, pasándole un cuchillo por los genitales.

Médicos de la Policía habrían certificado el abuso. Machuca se encuentra detenido a disposición del Juzgado Nº 1, a cargo del doctor López Lecube.

“Nosotras somos 8 hermanas y ella es la menor de todas. Le pedimos que nos cuente y ella relató todo, hasta contó que el tío la grababa cuando la abusaba y además le pedía a su otro sobrino de 10 años que hiciera lo mismo con ella, pero él se negaba”, contó una de las hermanas de la víctima al portal TN Goya.

“La mamá del niño quiere que también el nene sea asistido para ver si fue violado”, añadió la joven.

El pasado jueves por la noche, luego de la marcha de familiares y vecinos frente al juzgado que lleva la causa, se realizó el allanamiento a la vivienda del acusado de violar a su sobrina de 12 años, en el barrio Esperanza.

Luego de revisar sus cosas, los pesquisas encontraron una carta donde había un dibujo en el que había dos personas y decía “te amo, yo...” y el nombre de una niña que no es la sobrina, sino otra que vive en el mismo barrio. Luego de encontrar el escrito la Policía abrió una nueva instancia, ya que despertó sospechas de que podría haber más víctimas del supuesto abusador.