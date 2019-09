Cámaras empresariales pidieron medidas de alivio al titular de Afip

El titular de Afip Leandro Cuccioli se reunió con representantes de cámaras empresariales y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la sede de la entidad. Los empresarios solicitaron una serie de medidas, entre ellas, la suspensión de embargos y la extensión de planes de pagos impositivos. El administrador federal se comprometió a revisar algunos cambios técnicos y un proyecto de reducción de asimetrías regionales.

El encuentro se desarrolló en el marco de una visita a la Dirección Regional de Resistencia. Tras su paso por la vecina provincia, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), mantuvo reuniones en Formosa, en aduanas y agencias, y finalizó su periplo en Corrientes. “En este marco buscamos la posibilidad de encontrarnos con el empresariado local, escuchar a los profesionales y compartimos las inquietudes”, expresó a El Litoral y a la prensa el funcionario nacional.

“Conversamos sobre los planes de pago, la financiación que tenemos. Sabemos que es un momento complicado para los contribuyentes y nosotros somos actores centrales en tratar de proveer algo de financiamiento, por lo cual estuvimos repasando los planes de pago que tenemos, escuchamos al empresariado para incluir en los planes de pago que no estaban ahora, hacer unas modificaciones técnicas que no estaban, que tienen que ver con incluir intereses que no estaban incluidos en los planes”, señaló Cuccioli, tras el encuentro que mantuvo en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, por calle Pellegrini. Allí se reunió con representantes de la entidad anfitriona, de la Cámara Empresarial de Corrientes (Fecorr), de la Federación Económica de Corrientes (FEC), de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) y de la Unión Industrial de Corrientes (Uicorr).

Los empresarios e industriales correntinos analizaron la situación que viven las Pymes correntinas y señalaron su importancia en “el sostenimiento de la fuente laboral, como generadoras legítimas de recursos”, por lo cual, “la situación amerita un análisis más profundo que conlleve a replantear el actual sistema tributario”, según informaron desde el sector. Por ello, presentaron un escrito al funcionario nacional a través del cual solicitaron una serie de puntos.

Entre ellos, se menciona la suspensión de nuevas medidas de ejecución fiscal incluyendo las trabas de embargos a cuentas bancarias, al menos hasta marzo del 2020. También, exceptuar a las Pymes de los regímenes vigentes de agentes de retención y percepción, suspender la calificación del Sisper para Pymes y blindar las deudas de las pequeñas y medianas empresas con un periodo de gracia.

“En cuanto a los embargos, el Presidente (Mauricio Macri) ha comunicado que por 90 días se iba a dar un periodo de un incumplimiento. El embargo tiene que ser entendido como una herramienta que nos permita a nosotros cobrar. Pensemos en los que pagan. La mayoría de los argentinos todos los días pagan sus impuestos. Esos no tienen ningún tipo de embargo. Sé que es antipática la herramienta pero también hace justicia con aquel que lo paga todo el tiempo”, expresó Cuccioli a la prensa.

Los empresarios locales continuarán con las gestiones. El presidente de la Fecorr, Gustavo Ingaramo, expresó a El Litoral que analizan la posibilidad de solicitar la mediación del Gobierno Provincial.

“El tema central fueron las medidas de emergencia que necesitamos para que las Pymes puedan continuar con su actividad. Hoy por hoy el contexto está recesivo, con bajas ventas”, manifestó el representante empresarial. “Si bien nosotros pedimos también la suspensión del inicio de acciones judiciales, nos dijeron que en este momento, ellos no lo habían incluido porque deberían cumplir con la ley de iniciar acciones judiciales”, indicó Ingaramo.

“Vamos a seguir tratando para que, a través del Gobierno provincial, podamos lograr la suspensión, que se saque una resolución de Afip que incluya la suspensión de los embargos”, sostuvo el dirigente empresarial.

“Esperamos el apoyo del Gobierno provincial en este tema. Nosotros pedimos que esta situación se prolongue hasta el 31 de marzo. Nos dijeron que por ahora está hasta el 31 de diciembre, así que, seguramente, lo analizarán pasadas las elecciones para ver si lo podemos prolongar hasta el 31 de marzo. Esta era una fecha razonable, porque en enero y febrero las ventas son menores”, explicó el titular de Fecorr.

“Hicimos los requerimientos en función de la gente que hoy está en dificultades. Él (Cuccioli) también nos manifiesta que mucha gente paga, entonces se hace entendible la situación de las que están con apremio pero también hay que analizar todos aquellos que hacen el esfuerzo para estar al día con el fisco”, dijo a El Litoral el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet.

“Hoy la situación es que, en función de que no hay crédito, porque la tasa es muy alta, muchas empresas se financian a través del fisco. Entonces eso lleva a que toda medida que deba tomar la tenga que canalizar con minuciosidad porque hace al funcionamiento del Estado”, indicó el representante empresarial.

Beneficios

Sobre la posibilidad de extender los beneficios anunciados por el presidente Mauricio Macri como exenciones impositivas en seguridad social, el titular de Afip indicó que, por el momento no está en análisis. “Lo importante es ir viendo cómo va recuperándose la economía. La lógica es acompañar al contribuyente”, expresó a El Litoral.

“Nosotros, desde el lado de Afip hemos tomado acciones concretas porque entendemos que es una situación complicada. Desde el lado de las 120 cuotas que tenemos ahora vencidas. Son 10 años a una tasa del 2,5 por ciento. O también que tengan 10 planes al mismo tiempo”, expresó Cuccioli tras el encuentro. Luego el titular de la entidad dijo: “Desde Afip vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que el contribuyente pueda seguir”.