Presencia correntina en una reunión en Olivos para afinar la campaña del 27-O

n El presidente Mauricio Macri convocó ayer a su equipo para fijar las nuevas metas electorales de cara al comienzo de la marcha del “Sí, se puede” con la que recorrerá 30 ciudades en 30 días desde el sábado. Hubo presencia correntina.

“Estuvimos en la Quinta de Olivos junto a los candidatos, ministros y jefes de campaña de cada una de las provincias argentinas. Nos vamos muy motivados, no podemos resignarnos a no avanzar”, aseguró Ingrid Jetter, candidata a diputada nacional por ECO+Juntos por el Cambio.

“Hemos hecho mucho hasta acá. Dimos pelea al narcotráfico, a las mafias, a la corrupción, logramos recuperar la independencia energética, relacionarnos con el mundo, hacer mucha obra pública con transparencia, modernizar infinidad de procesos, pero todavía falta”, agregó en su cuenta oficial de Facebook.

“Lo que estamos seguros es que el camino no es volver a la conducción que nos llevó desde hace años a la decadencia. Nos unen valores y esa fe y el trabajo en conjunto va a hacer que seamos protagonistas del cambio más importante en la historia Argentina, dejando atrás décadas de populismo y corrupción”, insistió.

El encuentro fue convocado por el mandatario nacional para poner a punto la estrategia antes de arrancar el cronograma de recorridas por todo el país.

Las convocatorias bajo el lema “Sí, se puede” comenzarán el sábado en Barrancas del Belgrano.

Macri reveló que el lunes será la segunda y el lugar elegido es la localidad bonaerense de Junín. “Este lunes voy a Junín con La Marcha. Es la segunda ciudad en una lista de 30 donde vamos a estar el próximo mes. Te invito a que te sumes y le avises también a tu familia y amigos. Nos vemos el lunes ahí. #YoVoy”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.