Barboza: “En el debate se caerán todas las mentiras”

Con sólo 11 imputados, el próximo 2 de octubre continuará el juicio de la megacausa Sapucay en la que ya recuperaron la libertad el ex intendente Roger Terán y 24 personas a través de juicios abreviados.

“El apuro de la Fiscalía por avanzar con los juicios abreviados fue para tapar las evidentes irregularidades de la causa que ahora van a ir cayendo”, sostuvo el abogado Jorge Barboza, quien representa a varios de los acusados. “Lo importante del juicio oral es que quedarán en evidencia todas las mentiras”, afirmó.

Continuó diciendo que “25 firmaron el acuerdo, y otros 11 siguen en el juicio. Ayer no se hizo la audiencia por un problema de salud de un juez. Lo importante es que en el juicio oral vamos a demostrar nuestra postura, donde se caerán todas las mentiras”, afirmó Barboza en Radio Dos. El abogado agregó que “por ahí pasaba el apuro de la Fiscalía de acordar los juicios abreviados, para tapar las cuestiones irregulares que ahora van a ir cayendo”. E insistió: “vale someterse a la Justicia. Es la recreación de los hechos y donde cada parte intentará demostrar su postura. Queremos que todos los testigos declaren porque no podemos quedarnos con los arrepentidos. Para eso sirve el debate oral”.