Alvear se quedó con el clásico y llegó a la cima

El clásico del básquetbol capitalino quedó en poder de Alvear que superó a Regatas, 60 a 56, lo dejó sin invicto y le dio alcance en la primera ubicación del torneo Oficial de Primera División al cumplirse parcialmente la primera rueda.

En el marco de la séptima fecha que se disputó en forma completa el pasado miércoles, Alvear consiguió la victoria gracias al gran cuarto final donde estableció un parcial de 18 a 6. La figura del encuentro fue Cristian Ortíz con 23 puntos.

Mientras que en el Fantasma, que ingresó a los últimos diez minutos arriba en el marcador, 50 a 42, el máximo anotador fue el base juvenil Tobías Franchela, con 15 tantos.

Ahora, los dos equipos están al frente de las posiciones, pero Regatas tiene un partido menos (pendiente el juego con Colón de la primera rueda).

En un duelo equilibrado y con final emotivo, Juventus dio cuenta de Córdoba por 72 a 70 y quedó entre los tres mejores de la zona campeonato.

Por su lado, Colón, con 10 puntos de Emilio Vallejos, superó a El Tala por 58 a 51 y se mantiene en la lucha por los primeros lugares.

Mientras que San Martín no tuvo problemas para vencer a Unión Arroyito, 83 a 54.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Regatas (5-1) y Alvear (4-3) 11 puntos, Juventus (4-2) 10, Colón (4-1) 9, San Martín (3-2) y El Tala (2-4) 8, Córdoba (1-4) y Unión Arroyito (0-6) 6.

La octava fecha, primera de las revanchas de la fase clasificatoria donde está en juego la Copa Jorge Desagastizabal, contempla estos encuentros: Regatas vs. Colón, Córdoba vs. Unión Arroyito, San Martín vs. El Tala y Alvear vs. Juventus.

El Ascenso

La séptima fecha en la zona Ascenso de primera división también significó la caída del único invicto que quedaba en al competencia. Durante la jornada del miércoles, Pingüinos dio la sorpresa y le ganó a Hércules por 68 a 66, mientras que Malvinas 1.536 Viviendas superó a Sagrado Corazón por 68 a 52. En la oportunidad quedó libre Sportivo.

Las posiciones en la Copa Fabián Sosa están así: Hércules (4-1) y Malvinas 1.536 Viviendas (4-1) 9 puntos, Pingüinos (2-3), Sportivo (2-3) y Sagrado Corazón (1-5) 7.