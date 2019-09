Con suplentes, River visita al Gimnasia de Maradona en el Bosque

River Plate, con suplentes ya que preserva a los titulares para jugar ante Boca por la Copa Libertadores, visitará hoy a Gimnasia, que con la conducción de Diego Maradona suma dos derrotas, en uno de los cotejos a jugarse mañana por la 8va. fecha de la Superliga.

El encuentro se celebrará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, desde las 17.45, con el arbitraje de Patricio Loustau.

Son muy distintas las realidades de River y Gimnasia. Es el rico contra el pobre, la lucha del acaudalado ante el que cuenta los centavos para llegar a fin de mes.

River, actual Rey de América, le da descanso a sus figuras pensando en el Superclásico ante Boca, por las semifinales de la presente Libertadores y soñando con una nueva consagración guiado por Marcelo Gallardo.

En la otra vereda, Gimnasia, sufriendo una situación que lo ubica como un candidato al descenso, que pasada la euforia de la llegada de Maradona como entrenador ya suma dos reveses ante Racing en casa y con Talleres en Córdoba, caídas que no le permiten una cuota de optimismo.

No quiere desagradables sorpresas Gallardo, todos los cañones apuntan al primer cotejo en el Monumental ante Boca y no va a exponer ninguna figura en La Plata.

Este Gimnasia tendrá tres variantes con respecto al equipo que jugó en Córdoba. Por lesión José Paradella irá por Franco Mussis y Matías Melluso por Lucas Licht, mientras que el uruguayo Brahian Aleman reemplazará al suspendido Matías García.