Sigue la investigación por la denuncia de abuso en la Técnica Llano

En la Escuela Técnica “Carmen Molina de Llano” continúa la investigación por la última denuncia de abuso que se radicó contra un docente de la institución.

Desde el Ministerio de Educación indicaron a El Litoral que se está avanzando con el protocolo preestablecido para estos casos, pero no quisieron brindar detalles al respecto, “para no entorpecer las indagaciones y proteger la intimidad” de los protagonistas.

Vale recordar que pasó ya casi un año de las (al menos) 30 denuncias de abuso que recibió un profesor en el mismo establecimiento, quien todavía se encuentra separado de su cargo. En este último caso, no se procedió de la misma manera porque el docente apuntado es suplente.