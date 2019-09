Tévez se mostró muy activo en el regreso a las prácticas

Carlos Tévez, quien el domingo pasado estuvo en el banco de los suplentes casi todo el partido ante River, se mostró ayer muy activo en la práctica de Boca Juniors en Casa Amarilla, mientras que Mauro Zárate, quien se recupera de un desgarro, trabajó con botines en ejercicios con la pelota.

Tévez exhibió ganas y movilidad en la primera práctica de la semana del plantel xeneixe, luego de haber estado -con muy mala cara- entre los suplentes gran parte del superclásico que se jugó en el Monumental y que terminó empatado 0 a 0.

El “Apache” ingresó a 15 minutos del final y casi desnivela con un tiro libre que el arquero Franco Armani sacó al córner.

Tévez participó del ejercicio de fútbol reducido que realizaron dos equipos de cinco jugadores cada uno, entre los que estuvieron pocos minutos ante el “millonario” y los que no jugaron.

Los movimientos del ex Juventus y Manchester City fueron observados por la prensa, mientras que el director técnico Gustavo Alfaro se mostró poco. En el entrenamiento tuvieron mayor participación los ayudantes del DT, Carlos González y Claudio Cristofanelli.

En ese contexto, hubo versiones no confirmadas que daban cuenta de alguna posible charla entre el delantero y el entrenador después de la no inclusión de Tévez, con eje en su mala cara cuando ingresó al Monumental.

En otro orden, los que jugaron el superclásico practicaron fútbol muy liviano.

Mauro Zárate, en tanto, realizó ejercicios con pelota y botines por primera vez luego de haber sufrido un desgarro en el músculo sóleo derecho ante Liga Deportiva en Quito.

Es muy posible que el ex Vélez pueda estar dentro de tres semanas ante el líder San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la Superliga.

El plantel de Boca volverá a entrenarse esta mañana, desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio.

El “Pincha” no se detiene

El plantel de Estudiantes de La Plata que dirige Gabriel Milito, a pesar del receso por la fecha Fifa, ya tiene puesta la mira en el partido frente a Boca como visitante de la sexta fecha de la Superliga y el entrenador, además, espera por la recuperación del juvenil Matías Pellegrini.

El extremo, oriundo de Magdalena, que desde enero jugará en la Major League Soccer, intensifica su preparación y participó de los trabajos de definición, aunque no fue parte de los trabajos tácticos, porque aún no tiene el alta definitiva.

Pellegrini solo jugó los primeros 45 minutos ante Aldosivi en el debut de la Superliga y desde ahí inició la recuperación de su lesión muscular.

Ese partido se jugó el 19 de agosto y desde el cuerpo médico evaluaron una ausencia de seis semanas pero la evolución fue muy favorable y se especula que podría retornar antes de lo previsto.

Milito paró dos equipos, con el sistema 4-3-3, con la ausencia de Facundo Mura, quien está afectado al seleccionado sub 23.

El equipo principal formó con Mariano Andújar en el arco; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Mauricio Rosales; Nahuel Estevez, Juan Fuentes y Gastón Fernández; Angel González, Federico González y Diego García. Milito piensa en una línea de cuatro defensores,y analiza la posibilidad del chileno Fuentes con mediocampista central, y se aguarda el regreso de Mura para sumarlo a la línea defensiva para el juego ante Boca.