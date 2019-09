Regatas busca insertar en el equipo a sus extranjeros para el Interligas

Buscando insertar lo más rápido posible a sus jugadores extranjeros, Brian Williams y Jamie Billie, en el andamiaje del equipo, el plantel del Club de Regatas Corrientes última su preparación para el inicio del torneo Interligas.

El equipo de Lucas Victoriano debutará mañana ante Universo Brasilia, a las 21.45 horas. En tanto abrirán la jornada, desde las 19.15, Comunicaciones ante Pato Basquete, en el inicio del cuadrangular internacional que tendrá por sede el estadio “José Jorge Contte”.

El certamen, que se prolongará hasta el domingo, es una competencia de pretemporada entre clubes de la Liga Nacional de Básquetbol y la NBB de Brasil.

La sensación en el conjunto del parque Mitre, incluido jugadores y cuerpo técnico, es que se llega bien a la competencia, aunque no en el estadio ideal o el óptimo, teniendo en cuenta que se está en pleno proceso de pretemporada, en la tercera semana, y que los jugadores foráneos recién se incorporaron.

El plantel local, que viene realizando la de pretemporada y que jugará el Interligas está integrado por Leandro Vildoza, Juan Pablo Corbalán, Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo, Martín Fernández, Fabián Ramírez Barrios, y Javier Saiz; además de los juveniles del club.

Hay que tener en cuenta que no son parte de este proceso de pretemporada el base juvenil Marco Giordano, convaleciente de sus operaciones de cadera, y el pivote Tayavek Gallizzi afectado a la selección nacional en el Mundial de China.

Llegan los protagonistas

La primera delegación que arribó a Corrientes fue Pato Basquete, de la ciudad de brasileña de Pato Branco, en tanto que esta mañana lo estará haciendo Universo de Brasilia. En tanto Comunicaciones de Mercedes lo hará en las últimas horas de hoy.

Programa

Viernes 6 de septiembre

19.15: Comunicaciones vs Pato Basquete (J1)

21.45: Regatas vs Universo Brasilia (J2)

Sábado 7 de septiembre

19.15: Ganador (J1) vs Perdedor (J2)

21.45: Ganador (J2) vs Perdedor (J1)

(*) Regatas juega a segunda hora

Domingo 8 de septiembre

19.00: equipos que no se enfrentaron

21.30: equipos que no se enfrentaron

(*) Regatas juega a segunda hora, salvo que no tenga chances de clasificar.

Inicia el otro grupo

Hoy en Brasil se iniciará el restante cuadrangular del torneo Interligas.

A partir de las 17.45, Boca Juniors se medirá con Basquete Cearense, y desde las 20, el local, Baurú, recibirá a La Unión de Formosa.