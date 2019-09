Emergencia: “No nos gustan las medidas, pero se justifican”

n El presidente Mauricio Macri aseguró que los controles cambiarios implementados “son medidas que no nos gustan y que sólo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado”, con el propósito de “evitar daños mayores”, durante su exposición en la IV Jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizada en un hotel de Retiro.

Además de referirse a la economía y a las medidas adoptadas luego de las Paso, el mandatario consideró que “la única manera de salir adelante es buscando la paz, sin querer perjudicarnos ni exponernos unos a otros”.

Ante un salón colmado donde los escuchaban los empresarios más importantes del país, Macri arrancó su exposición recordando que tras las Paso “hubo una mayor tensión cambiaria, el riesgo país se triplicó y los valores de la Bolsa cayeron a menos de la mitad”.

En ese contexto, aseguro que su foco hoy es “reducir esa vulnerabilidad y poder llevarles tranquilidad a todos los argentinos”.

El Presidente remarcó algunas medidas adoptadas en esa nueva realidad, como el aumento del piso para el Impuesto a las Ganancias y el aumento del Salario Mínimo “que este mes va a impactar directamente en cuatro millones de argentinos”.

También mencionó la eliminación del IVA para productos básicos, la exención de los aportes previsionales por parte de los trabajadores en relación de dependencia y las facilidades a las Pymes para que puedan cancelar deudas.

En cuanto a lo macroeconómico, señaló la extensión de plazos de la deuda y aseguró: “Después de una segunda semana donde tuvimos otras disrupciones políticas, definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria y especialmente a los ahorristas”.

Para el mandatario son medidas “que sólo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado”, pero que fueron implementadas “para evitar daños mayores”.

“Fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posible, para que no afecten al ciudadano de a pie; buscamos cuidar el ahorro de la clase media, que es la que siempre pone el hombro y porque sabemos que ese ahorro significa mucho”, expresó el jefe del Estado.

Frente a un auditorio integrado por empresarios como Paolo Rocca, Cristiano Ratazzi, Luis Pagani, Alfredo Coto y Héctor Magnetto, agregó que en este tiempo su tarea es “anticipar y contener al máximo el impacto negativo” en la economía luego de las Paso, y “estabilizar el tipo de cambio para que no siga repercutiendo con más inflación y más pobreza”.

En otro tramo de su exposición, Macri consideró que “la única manera de salir adelante es buscando la paz, sin querer perjudicarnos ni exponernos unos a otros, porque en definitiva los que salimos perdiendo somos todos los argentinos, como tantas veces ya pasó. Es fundamental construir consensos, que todas las fuerzas políticas demos señales reales que reduzcan la imprevisibilidad y así proteger a los argentinos, especialmente a los más vulnerables”, dijo.