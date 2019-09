Municipio de Saladas comienza a saldar una deuda histórica

La Municipalidad de Saladas informó que realizó el primer depósito del dinero que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó que le devuelva a los trabajadores como parte del sueldo que les fue suprimido en 1997.

“Si bien el monto es muy bajo porque nos pagarán en base a un valor histórico, no tuvimos otra alternativa que aceptar porque ya transcurrió demasiado tiempo. Fueron 18 años de reclamos judiciales y en ese proceso varios compañeros nuestros fallecieron”, recordó a El Litoral uno de los trabajadores que había demandado al Municipio. Sobre esto agregó que “ahora nos pagarán una cuota que no es muy elevada, pero sí es un poco más de lo que percibiremos en las 15 cuotas siguientes”.

Sin embargo, más allá de no estar de acuerdo con el monto que percibirá cada uno de ellos, consideró que “todos queríamos cerrar ya esta etapa, pero por supuesto no lo podíamos hacer sin que al menos nos pagaran algo. No se puede permitir que te supriman parte de un sueldo y que eso quede como que si nada sucedió”.